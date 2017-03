Feijóo insiste en rexeitar unha comisión sobre Angrois no Parlamento galego

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en rexeitar a apertura dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois na Cámara galega. Unha comisión que reclaman En Marea e BNG, pero que rexeita o PSdeG. "A min o que me importa é que a xustiza se faga nos tribunais", suliñou.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras o Consello | Fonte: Europa Press

"As opinións dos parlamentarios, opinións son", sentenciou na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta para engadir que, en todo caso, "calquera comisión que se produza ten que ser no ámbito parlamentario que ten competencias". "E como se sabe, o único ámbito parlamentario con competencias sobre cuestións ferroviarias é o das Cortes", aseverou.

De feito, afirmou que as "opinións" dos parlamentarios sobre "o que se está xulgando" pode ser "politicamente interesante", pero insistiu en que as "responsabilidades" deben dirimirse nos tribunais dada a gravidade do ocorrido. "Estamos a falar de algo moi serio, dun accidente", resolveu.

IMPUTACIÓN ADIF

Por outra banda, ve "moi ben" que o exxefe de seguridade de Adif Andrés Cortabitarte compareza ante o xuíz que instrúe a causa do accidente de Angrois "se hai algunha dúbida" sobre as medidas da súa área de responsabilidade que se implementaron na vía onde se produciu o accidente, que deixou 80 mortos e máis dun centenar de feridos.

Así, dixo que o seu Goberno "mantén unha postura desde o principio" en relación ao sinistro: "que as vítimas teñen dereito a saber o que pasou". "É evidente que ese tren ía a máis de 190 quilómetros por hora, pero se hai algunha circunstancia directa ou indirecta que puido influír no resultado, as vítimas teñen dereito a coñecelo e a que se faga xustiza", agregou.

Dito isto, defendeu que "o único foro no que se fai xustiza é nos tribunais" e que "o único relevante, determinante e ao que as vítimas teñen todo o dereito constitucional é a que se faga xustiza". "Iso é o que a min me importa como presidente da Xunta", sentenciou, antes de subliñar que "a Xustiza é a única que ten competencia para facelo".

"Calquera dúbida razoable en relación con responsables adicionais ao maquinista debe quedar despexada e resolta. E o ámbito para que isto sexa así é a Xustiza. Outros partidos queren que falemos disto paralelamente no ámbito parlamentario e sería moi fácil facelo, pero non creo que haxa que aproveitar para buscar responsabilidades en gobernos anteriores", insistiu.

"Eu non creo en facer así política", reflexionou, tras apuntar ao papel do anterior Goberno socialista na activación da vía. Ademais, recalcou que a investigación xudicial está "moi avanzada", con "un dato moi relevante" como é a citación do exxefe de seguridade de Adif.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Preguntado acerca de se o feito de que non fose ata tres anos despois cando se formalizou a citación de Cortabitarte pode incrementar as esixencias de responsabilidades políticas, Feijóo respondeu que "non" o sabe, aínda que lembrou que no seu día foron imputados os membros do consello de administración de Adif, aínda que posteriormente "descartouse esa tese".

"Eu o que digo é que estamos ante unha cousa que non podemos esquecer e as vítimas merecen xustiza. Se agora o xuíz entende que, xunto coa evidencia do exceso de velocidade, hai a posibilidade de investigar que as medidas de seguridade de Adif, tras as auditorías internas e externas, debían ser outras, pois que se investigue", defendeu.