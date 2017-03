A Xunta facilita o acceso de axentes ambientais e forestais á nova escala de Axente Técnico en Xestión Ambiental

Os conselleiros de Medio Ambiente, Beatriz Mato, Cultura, Román Rodríguez, e Medio Rural, Ángeles Vázquez, asinaron este xoves un acordo para facilitar o acceso de axentes facultativos ambientais e axentes forestais á escala de Axentes Técnicos en Xestión Ambiental.

Esta escala está creada pola lei de 2015 de emprego público de Galicia que, ademais, declara a extinguir entre outras as de axentes facultativos ambientais do corpo de axudantes facultativos e de axentes forestais do corpo de auxiliares técnicos. Ao tempo, creou a nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental, que require a titulación de Técnico Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural ou equivalente, para poder acceder a ela.

A Xunta explicou que este convenio representa unha "oportunidade de mellora" para os axentes ambientais que verán "acreditados e reforzados os seus coñecementos e preparación técnica" para asumir "os retos da defensa dos recursos forestais e a vixilancia e conservación dos espazos naturais de Galicia".

Ademais, pon de manifesto a vontade do Goberno galego de "facilitar a formación a estes traballadores para que cumpran, así, cos requisitos que esixe o novo corpo de axentes técnicos de xestión ambiental".

ACORDO

O acordo entre Xunta e sindicatos asinouse co obxectivo de facilitar o acceso dos case 400 traballadores nesta situación para a súa incorporación a esta nova escala. O convenio permitirá que se lles facilite aos empregados a formación necesaria, así como a realización do procedemento de recoñecemento de competencias profesionais a través da experiencia laboral ou a convocatoria específica de probas libres de acceso aos ciclos de grao superior.

Neste documento, Educación asume o compromiso de realizar unha convocatoria específica para a dita acreditación de competencias profesionais e de adecuar o calendario deste proceso para facelo compatible coa xornada laboral destes traballadores.

Ademais, este departamento porá en marcha os procesos formativos necesarios para facilitar o seu acceso á titulación requirida, así como a realización dunha proba específica de acceso a ciclos de grao superior. Pola súa banda as consellerías de Medio Ambiente e de Medio Rural financiarán os custos destes procedementos, cunha achega total de 363.030 euros.