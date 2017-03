Consello.- O plan de formación do naval da Xunta beneficiará a 3.000 traballadores do sector

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desvelou máis detalles, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Executivo, do plan de formación especializada no naval que anunciou na pasada xornada nun foro con empresarios e que beneficiará a 3.000 traballadores do sector.

Segundo concretou, este plan levará a cabo entre este ano e 2018, suporá a realización de 170 cursos para profesionais desempregados e ocupados, e incluirá a "modernización" de centros formativos en Vigo e Ferrol.

Así mesmo, subliñou que esta iniciativa ten como obxectivo "facer fincapé nas novas tecnoloxías vinculadas coa industria 4.0", á vez que se dota aos centros dos equipamentos necesarios para impartir esta cualificación.

Non en balde, permitirá multiplicar "por cinco" tanto o investimento como os cursos realizados durante os dous anos anteriores (2015-2016) en materia de formación no sector.

O novo plan prestará unha atención especial aos desempregados do naval a través de formación específica en soldadura, tubaje e demais accións relacionadas co sector en centros públicos de Ferrol, A Coruña, Vigo, Valga, Cee, Fene e Bueu, e entidades homologadas pola Administración autonómica.

BOLSAS DA XUNTA

Nestas dúas liñas de actuación, os alumnos poderán optar ás bolsas da Xunta para "facilitar" a asistencia aos cursos, os apoios para financiar os gastos relativos ao transporte e manutención, e para o conciliador da vida familiar.

Para as persoas sen emprego haberá tamén 20 unidades formativas nas empresas do naval. Os beneficiarios desta convocatoria serán as firmas con máis de 50 traballadores que poderán programar a formación máis específica e adaptada ás súas necesidades de produción.

A Xunta financiará "o cento por cento da formación" e as firmas que superen esta porcentaxe poderán recibir incentivos á contratación que poden chegar ata os 9.000 euros.

En total, para a formación de desempregados investirase ao redor de 7,5 millóns de euros para pór en marcha case 90 cursos e 20 unidades formativas para máis de 1.600 persoas.

En relación á formación para traballadores, o presidente precisou que as accións se desenvolverán nos centros homologados pola Xunta e, ademais, impartirase cualificación a través de organismos intermedios en novos procesos industriais vinculados á industria 4.0.

MODERNIZACIÓN DE CENTROS

Tras precisar que as especialidades a impartir serán identificadas polo propio sector e os axentes sociais e económicos, Feijóo subliñou que, con esta iniciativa, a Xunta prevé especializar en dous anos ao redor de 1.300 profesionais do sector, cun investimento de 3,5 millóns de euros e 80 cursos.

O plan destinará tamén un millón de euros á modernización de varios centros: o centro de FP ocupacional de Ferrol e o centro integrado de FP de Vigo, co obxectivo de renovar os talleres de soldadura, mecanizado e electricidade, entre outros.