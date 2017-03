O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, declinou desvelar se volverá presentarse como candidato popular á Alcaldía da cidade ao considerar que é unha decisión que "compete aos órganos do partido" e para non crar un clima preelectoral que, na súa opinión, "faría ingobernable" a cidade.

En resposta a preguntas dos medios tras a xunta de Goberno local deste xoves, Vázquez explicou que a decisión de que volva encabezar as listas do PP pola cidade de Ourense débena tomar "os órganos" do PP.

Ademais, non quixo pronunciarse sobre un posible interese en repetir candidatura por considerar que se empeza a falar das eleccións municipais previstas para maio de 2019 vai facer que "todo o mundo estean en carreira de saída".

"A min gustaríame que ata 2019 ningún partido estivese en carreira de saída, porque senón está cidade é ingobernable", asegurou o edil, que incide en que aínda "falta moitísimo tempo aínda" para as próximas municipais, a pesar de ter a "impresión" de que 18 meses despois dos comicios "a oposición está en campaña electoral".

Así, lembrou que, en ano e medio de mandato, a súa formación tivo que afrontar "bastantes dificultades" e as críticas de que "non se fixo nada" desde a toma de posesión. "É moi fácil dicir que xa pasou a metade do mandato e non fixemos nada. Por iso empeñámonos en dicir que non é certo. A cidade está con obras e hai moitos proxectos", defendeu o primeiro edil.

Tamén mostrou a súa esperanza na posta en marcha de "proxectos moi interesantes" nos que o seu equipo de Goberno leva traballando "mañá, tarde e noite" e que prevé que sexan realidades entre 2017 e 2018. "Vivo o día. Déitome tranquilo todos os días. Traballo ou intento traballar todos os días e cometo erros. Iso é o que fago: Non vou falar deste tema", resolveu Vázquez.