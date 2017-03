O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, lamentou este xoves as "moi desafortunadas declaracións" efectuadas o mércores na reunión da xunta provincial do PP polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre a institución nas que afirmou que esta "necesita un goberno, non dous".

Aínda que se trataba dun "acto interno", Mosquera asegura que é "moi difícil distinguir" cando Feijóo fala como presidente do PPdeG de cando o fai como máximo responsable do Goberno galego. "De feito el fixo referencia a entrevistas institucionais", segundo xustificou o dirixente nacionalista.

"Moito lle falla a memoria ao señor Feijóo", sinalou o vicepresidente da Administración provincial en referencia á proposta do PP para pactar un goberno co BNG. "Tamén habería dous gobernos entón", puntualizou Mosquera.

"Dicir o contrario ao que se fai é especialmente nocivo", engadiu Mosquera, quen rexeitou que a Deputación, segundo outra referencia que fixo Feijóo, ignore aos municipios "que máis o necesitan" en detrimento de os de máis tamaño e maior orzamento.

"A Deputación trata a todos os concellos por igual, dicir o contrario sería unha mentira", insistiu Mosquera, que afirmou non saber cales son eses concellos que máis o necesitan, "deben ser os do PP", segundo apostilou.

ENCE

Mosquera tamén comentou que as declaracións de Alberto Núñez Feijóo evidencian algo que el xa apuntara, que na reunión entre Xunta e Deputación "o único que lle preocupaba era meter a Ence no Pazo de Lourizán".

O presidente galego declarou este mércores que ve "sorprendente que a Deputación prefira que se vaia deteriorando a que a Xunta consiga o diñeiro para recuperar o seu esplendor".

Neste sentido, o vicepresidente provincial insistiu en que a Xunta ten comprometido por convenio a conservación deste histórico inmoble. "É a súa obrigación", reiterou.

PLANTA DE BIOMASA

Finalmente César Mosquera aludiu á intención da Xunta de tramitar un plan sectorial para que Ence poida situar a súa planta de biomasa en Pontevedra no caso de que o Concello non concedese autorización para esta instalación.

"Xa está baixo un Plan Sectorial, que se decate", subliñou o vicepresidente da Deputación e concelleira de Infraestruturas no Concello da capital.

"O Concello nin quere nin pode" outorgarlle permiso a Ence para a construción da planta de biomasa, segundo manifestou o edil. "Ence está aí e mantense porque hai un proxecto sectorial que fixo a Xunta", aclarou Mosquera, á vez que animou ao Goberno galego a que deixe á empresa pasteira no plan municipal "se se atreve".

O Executivo autonómico ten que modificar o seu plan sectorial para contemplar a planta de biomasa, segundo explicou o mandatario nacionalista. "Eu tíñalle por unha persoa informada", afirmou Mosquera sobre o presidente da Xunta, do que lembrou a súa etapa como conselleiro de Obras Públicas.