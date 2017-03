(AM)Consello.- A Xunta duplica a contía para axudas periódicas a vítimas de violencia machista, con máis de 4 millóns

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que o Executivo duplicará o importe reservado nas arcas da comunidade para axudas periódicas para mulleres vítimas de violencia machista, ata superar os 4 millóns de euros.

"Buscamos garantir a independencia económica das vítimas, o primeiro paso para cortar co agresor e tentar unha nova vida", asegurou Feijóo, quen explicou que as axudas mensuais sitúanse entre os 300 e os 800 euros ao mes durante un período máximo dun ano, en función das condicións familiares da beneficiaria.

Ao termo da reunión semanal do Executivo, o presidente subliñou, ademais, que Galicia é "a primeira comunidade" en incluír nestas axudas a mulleres vítimas de trata. Aludiu tamén ás medidas pactadas no Parlamento, antes de garantir que o seu Goberno actuará na liña do acordado sen romper "a unidade".

De feito, destacou que, de acordo cos acordos parlamentarios, esta orde de axudas estará aberta todo o ano, de forma que as vítimas poderán solicitalas en calquera momento.

Feijóo concretou que no último ano beneficiáronse desta axuda 324 mulleres. Ademais, repasou outras medidas impulsadas pola Xunta en ámbitos como o educativo, o da atención psicolóxica ou o xudicial, "garantindo servizo xurídico ás vítimas 24 horas e 365 días ao ano".

AUXILIARES EN INGLÉS

Por outra banda, o presidente informou de que Educación porá a disposición dos centros educativos galegos un total de 24 auxiliares de conversación estadounidenses de alto perfil académico no curso 2017-2018.

Deste xeito, multiplícase por dous o número de auxiliares que prestan servizo no IES galegos. O Consello da Xunta deu luz verde á renovación do acordo coa Comisión Fulbright de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos a través do que estes colaboradores se incorporan ao sistema educativo da comunidade.

O departamento autonómico achegará máis de 213.000 euros a esta finalidade, o dobre que no curso 2016-2017.

PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

O Goberno autonómico tamén aprobou a convocatoria de axudas para a execución parte das ONGD de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Esta orde de axudas, que se convoca anualmente desde 1996, contará nesta convocatoria cun orzamento total de 400.000 euros --que se distribuirán entre 2017 e 2018--, o que supón un 23 por cento máis que en 2016.