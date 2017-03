O vicepresidente da Deputación de Pontevedra e membro do BNG, César Mosquera, restou este xoves importancia á solicitude de baixa na formación nacionalista presentada polo exportavoz nacional do Bloque Xavier Vence. "Como organización o que nos preocupa é que o balance de altas e baixas sexa positivo", explicou.

A preguntas dos medios, Mosquera lembrou que, do mesmo xeito que o resto de partidos, o Bloque Nacionalista Galego "é de afiliación voluntaria". ademais, indicou que, nestes momentos, o cómputo de afiliados esta sendo "extraordinariamente positivo". "Non é noticia que en Pontevedra entren 40 rapaces cando fai tres anos non tiñamos case ningún", apuntou como exemplo.

Ademais, referiuse a Xavier Vence como "unha persoa que está inactiva" no BNG e considerou que "é unha pena que se marche". "A transcendencia política a estas alturas, non fai falte que eu a valore", abundou.

A saída de distintos líderes do Bloque nos último anos leva a César Mosquera a reflexionar. "Igual fomos un pouquiño lixeiros", dixo, para tachalo de "un erro colectivo". "Obviamente, se puidésemos volver atrás sería outra historia", matizou. "A saber onde estariamos", preguntouse.

Respecto de Xavier Vence, o vicepresidente pontevedrés cre que "non hai tema", xa que "son historias pasadas". "Como organización política pasamos as de Caín", admitiu, pero "o BNG pasou páxina", agregou.

ESTABILIZADO

Así mesmo, Mosquera lembrou que el no seu momento xa advertira que "con certas liñas e certas persoas" íanse "ao barranco directamente". Así, apuntou a que todo foi "unha responsabilidade colectiva". "Enganámonos, rectificamos e punto", sentenciou.

Cesar Mosquera asegura que agora a formación nacionalista está "nunha fase de recuperación e moito máis estabilizado" e convidou a "non mirar atrás", xa que neste momento o BNG está "nunha situación envexable", mentres que "outros están a pelexar e aínda non pasaron esa fase".