Asli Erdogan, Ignacio Escolar, Xosé Hermida, Virginia Pérez Alonso, Peridis e Jorge Ramos, candidatos ao Premio Couso

Seis candidaturas, catro homes e dúas mulleres, concorren este ano ao Premio José Couso de Liberdade de Prensa, iniciativa do Colexio profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) e o Club de Prensa de Ferrol.

En concreto, as propostas desta XIII edición son Asli Erdogan, Ignacio Escolar, Xosé Hermida, Virginia Pérez Alonso, José María Pérez González e Jorge Ramos.

Os candidatos, que se distinguiron por "o seu defensa da liberdade de prensa", foron propostos polos colexiados do CPXG, asociados do Club de Prensa de Ferrol ou por entidades e persoas relacionadas coa comunicación.

Desde este xoves e ata as 19,00 horas do 6 de abril, os colexiados do CPXG e asociados do Club de Prensa de Ferrol poderán elixir o gañador.

CANDIDATOS

Asli Erdogan é escritora e activista polos dereitos humanos turca. Física de formación, iniciou a súa carreira literaria en 1994 e compaxinouna coa publicación de máis de 200 columnas de opinión en varios xornais, na actualidade no Özgür Gündem e previamente no Radikal. Foi perseguida e sufriu numerosas campañas de acoso en Turquía polos seus escritos, polo que viviu exiliada varios anos.

O 16 de agosto do 2016 foi detida na súa casa, saíndo en liberdade provisional, á espera de xuízo, o 29 de decembro. Prohibíuselle abandonar o país.

Ignacio Escolar García iniciou a súa carreira xornalística en 1995. Fundador e director entre 2007 e 2009 do diario Público, desde o seu nacemento no 2012 dirixe o xornal dixital eldiario.es.

Colaborador e tertuliano en numerosos medios, en abril de 2016 cesaba a súa participación no programa 'Neste momento' da Cadea Ser despois de que eldiario.es publicase unha información referir# a os Papeis de Panamá, nos que supostamente figuraban achegados a Juan Luís Cebrián, presidente executivo do grupo propietario da canle.

Xosé Andrés Vázquez Hermida comezou a traballar como correspondente de Boiro para El Correo Gallego e, tras pasar por varios medios, acabou colaborando con El País, diario do que asumiu a corresponsalía galega en 1989.

No ano 2006, coa creación da delegación en Galicia, é nomeado subdelegado e, a partir do 2008, delegado do País nesta comunidade. Tras o peche da edición galega en 2015, trasládase a Madrid e ocupa diversos postos en varias seccións do xornal. Finalmente, a principios deste ano, asume o cargo de delegado en Brasil.

Virginia Pérez Alonso ten unha ampla traxectoria no xornalismo, especialmente no ámbito dixital. Traballou en EFE e La Voz de Galicia antes de dar o salto a 20minutos, onde foi directora adxunta da edición en liña. Entre 2015 e 2016 encargouse da dirección de elmundo.es e na actualidade é subdirectora de Público. Desde 2014 é presidenta da Plataforma en Defensa da Liberdade de Información.

José María Pérez González, 'Peridis', é arquitecto, escritor e humorista gráfico. Comezou a súa carreira como debuxante no Diario Palentino e, máis tarde, noutras publicacións como Diario SP, Informaciones ou Cuadernos para el diálogo. Desde o nacemento do diario El País, o 4 de maio de 1976, publica unha tira diaria sobre a actualidade política neste xornal, que o situou como un dos máis influentes humoristas gráficos españois.

Finalmente, Jorge Ramos Ávalos, xornalista mexicano, comezou a súa carreira na Cidade de México, de onde emigrou en 1983, tras un incidente de censura, aos Angeles, onde comezou a traballar en Univisión.

Desde 1986 é presentador do Noticiero Univisión e desde 2007 conduce o programa Ao momento, ademais de publicar unha columna semanal en máis de 40 xornais. Ao longo da súa carreira cubriu cinco guerras, entrevistado a numerosos líderes mundiais, publicado unha ducia de libros e gañado oito premios Emmy. O 25 de agosto de 2015 protagonizou un incidente con Donald Trump, no que o entón candidato á Casa Branca expulsouno da sala de prensa.