(AV) Condenan a dous anos de prisión e catro de inhabilitación ao médico acusado da amputación a unha ximnasta viguesa

O Xulgado do Penal número 3 de Vigo condenou a dous anos de prisión e catro de inhabilitación para o exercicio da profesión médica ao traumatólogo do centro O Castro-Hospital Perpetuo Socorro de Vigo, Pedro M.L.P., ao que considera responsable dun delito de lesións por imprudencia grave pola atención á deportista Desirée Vila, á que amputaron unha perna.

Xuízo en Vigo contra médico acusado de amputación a ximnasta. | Fonte: Europa Press

Na sentenza, a maxistrada condena ao médico, así mesmo, a indemnizar á nova ximnasta en máis de 2,15 millóns de euros, así como nos gastos previsibles de asistencia sanitaria e por incremento de custos de mobilidade; cantidades das que deberán responder conxunta e solidariamente o acusado, dúas aseguradoras e o centro médico O Castro.

Esta resolución, que poderá ser recorrida en apelación ante a Audiencia Provincial de Pontevedra, correspóndese coa petición que fixo a Fiscalía, e supón unha rebaixa respecto da solicitude de tres anos de prisión e catro de inhabilitación que fixo a acusación particular. Pola súa banda, as defensas do doutor, do centro médico e das aseguradoras pedían a libre absolución.

Desirée Vila tivo un grave accidente cando adestraba e como consecuencia sufriu rotura de morna e peroné. Aínda que inicialmente levárona ao hospital Fátima, foi trasladada ao Centro Médico O Castro -Hospital Perpetuo Socorro, onde foi intervida. Finalmente, complicacións vasculares obrigaron a levala ao hospital Povisa, onde tiveron que amputarlle parte da perna.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)