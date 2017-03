O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, augurou a "deslocalización nas próximas semanas de moitas mercadorías", despois de que o real decreto lei do Goberno para reformar do sector da estiba portuaria fose rexeitado no pleno no Congreso, co que se converte no terceiro da democracia que non logra superar a preceptiva validación na Cámara Baixa.

O decreto lei foi rexeitado dado que recibiu 175 votos en contra, os de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), a antiga Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) e Nueva Canarias, fronte aos 142 votos a favor que sumaron o PP, os seus socios electorais de UPN e Foro Asturias, e o PNV. Pola súa banda, Ciudadanos optou pola abstención (32 votos máis un erro nas filas de Unidos Podemos).

"Temos un conflito e as Cortes Xerais non queren asumir a súa responsabilidade", lamentou Feijóo, quen lamentou que, unha vez que o Goberno asumiu "a responsabilidade", os partidos da oposición manteña "a súa formulación de irresponsabilidade".

Así as cousas, augurou que esta postura suporá "enormes perdas para a economía española" e a "deslocalización" en portos españois "en beneficio doutros". Con especial intensidade afectará a Galicia, subliñou Feijóo, pola súa localización "a poucas millas de portos importantes, como o de Leixões, na cidade lusa do Porto.

"Significa, sen ningunha dúbida, a deslocalización nas próximas semanas de moitas mercadorías. E o que é máis grave, hai un risco de que esas mercadorías non volvan aos portos españois e galegos", aseverou.

"NON CREO QUE POR AÍ VAIAMOS A MELLORAR"

Deste xeito, asegurou que non lle parece "en ningún caso razoable" que os partidos que teñen representación nas Cortes "non dean ningunha solución ao que é unha obrigación do Estado, a de asumir unha sentenza europea".

"Non creo que por aí vaiamos mellorar", advertiu, antes de engadir, en relación á abstención de Ciudadanos, que se trata dunha postura "moi difícil de entender para un partido que di que está pola gobernabilidade de España".

CIFRA "ESTABLE" DE RENUNCIA A HERDANZAS

Preguntado pola renuncia a herdanzas na comunidade a pesar da exención do imposto de sucesións "no 90 por cento" dos casos, o presidente destacou que "o número total de renuncias está estable" e a cifra na comunidade "segue estando por baixo" da do resto de España.

En todo caso, remarcou que hai situacións nas que, se as herdanzas levan débedas, renúnciase ás mesmas. "Non creo que ninguén queira subrogarse nas débedas doutras persoas por cuestións altruístas", sentenciou, antes de concluír que hai outros casos, en función da relación de parentesco entre o testador e o destinatario da herdanza (por exemplo, se non é un proxenitor, senón un tío) no que si hai que pagar o tributo de sucesións.