O TS desestima o recurso da Fonsagrada e Asturias contra a autorización da liña eléctrica aérea Boimente-Pesoz

A Sala do Contencioso-Administrativo desestimou o recurso de casación interposto polos concellos da Fonsagrada (Lugo) e Santa Eulalia de Oscos (Asturias), así como a Asociación Camín Grande contra a autorización da liña de alta tensión Boimente-Pesoz.

O recurso foi interposto contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que confirmou a resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, de 28 de xullo de 2011, que autorizou a Rede Eléctrica de España, S.A.U., a liña eléctrica aérea a 400 kv dobre circuíto Boimente-Pesoz nas provincias de Lugo e Asturias.

A mesma sentenza confirmou tamén a resolución da Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 2 de decembro de 2010, pola que se aprobaba a declaración de impacto ambiental da devandita liña.

Segundo a resolución do Supremo, recollida por Europa Press, a Sala rexeitou as obxeccións respecto da legalidade do proxecto tanto nas cuestións ambientais e urbanísticas como nas relativas ao trazado.

Ademais, sinala que "resulta inadmisible a queixa de que dita tramitación conxunta supuxese no caso de autos un vaciamento do procedemento de selección da alternativa máis adecuada ou a irrelevancia das opinións emitidas durante os trámites de información pública e consultas".

Tamén argumenta o Supremo que "de ningún xeito" unha redución do prazo de 30 a 20 días "pode significar causar indefensión causante de nulidade no procedemento administrativo". "Indefensión que polo demais habería que acreditar en termos materiais e non soamente coa denuncia dunha infracción formal".

AMBIENTAL

En canto ás deficiencias da declaración de impacto ambiental alegadas, a sentenza explica que "o proxecto foi sometido a toda a tramitación prevista na regulación ambiental aplicable".

Ademais, engade que "foi sometido a informe dos órganos ambientais das referidas comunidades autónomas" de Galicia e Asturias, "sen que conste oposición dos mesmo ou dos seus respectivos gobernos". "Así mesmo a declaración de impacto ambiental foi positiva, coa necesaria adopción de determinadas medidas correctivas", segundo destácase no fallo.