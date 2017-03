Técnicos de Adif, Xunta e Concello de Vigo reuniranse este venres en Madrid para avanzar na estación intermodal

Técnicos de Adif, Xunta e Concello de Vigo manterán este venres unha reunión para avanzar no deseño da estación intermodal, e na integración das terminais de bus e de tren.

Segundo explicou este xoves en declaracións aos medios, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, o seu departamento prevé que haxa un acordo sobre os accesos ao complexo de Urzáiz.

No encontro, escoitaranse as posicións do tres administracións implicadas e, tal e como explicou, Ethel Vázquez, tamén as suxestións e propostas. Ao seu xuízo, dado que o goberno local "está a redactar un novo Plan Xeral", o "lóxico" sería que expuxese as súas propostas.

A conselleira fixo estas consideracións antes de participar nun xantar organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia, baixo o título 'Facer cidade: as infraestruturas e os servizos como elementos de progreso dunha Área Metropolitana'.

Na súa intervención, a titular de Infraestruturas e Vivenda da Xunta puxo en valor o plan de transporte metropolitano do goberno galego, e lamentou que a área de Vigo teña un transporte "peor" que o doutras áreas, como Santiago ou A Coruña, "como consecuencia de que o Concello non se quere integrar de forma efectiva" no sistema.