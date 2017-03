Os versos de Rosalía e Manuel María protagonizan un recital escolar en Outeiro de Rei (Lugo)

Casa-Museo Manuel María en Outeiro de Rei (Lugo) acollerá este sábado, día 18, a final do concurso escolar de recitado poético 'Rosalía sempre viva', dirixido a todo o alumnado de ensino non universitario de Galicia.

Por terceiro ano consecutivo, casa-Museo do escritor convoca este certame, que ten como obxectivo central potenciar a expresión oral e a creatividade do alumnado a través do coñecemento e o recitado da poesía en galego de Rosalía de Castro e de Manuel María.

Previamente á fase final deste sábado, en Outeiro de Rei desenvolveuse durante as semanas previas unha fase nos centros de ensino inscritos no concurso, da que saíron os máis de cen finalistas que o sábado optan aos premios e mencións honoríficas que concederá o xurado, composto por persoas do ámbito do ensino ou do teatro.

O 'Rosalía sempre viva' estrutúrase en catro categorías diferentes, en función da idade e a etapa educativa do alumnado participante: na primeira e na segunda participa o estudiantado de Primaria e nas categorías tres e catro o de Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos.