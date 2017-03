Acciona presenta unha reclamación pola adxudicación das obras do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol

A presentación dunha reclamación por parte da empresa Acciona ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, órgano adscrito ao Ministerio de Economía , en contra a decisión do consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao que adxudicou as obras de construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Caneliñas motivou a paralización desta encomenda.

Segundo a lexislación vixente, debe de quedar en suspenso a tramitación do expediente de contratación ata que se pronuncie devandito tribunal.

Así o asegurou o ente portuario que preside José Manuel Vilariño a través dun comunicado, que trasladou que "a firma do contrato atrásase debido á reclamación presentada por unha das empresas licitadoras, que concorreu ao devandito concurso".

No entanto, non aclarou que o recurso foi presentado pola empresa que preside José Manuel Entrecanales, tal e como lle confirmaron a Europa Press fontes coñecedoras do documento.

CONSELLO

A adxudicación desta actuación foi tomada polo consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao nunha sesión extraordinaria celebrada o pasado 15 de febreiro, e foi ratificada por maioría, xa que todos os conselleiros votaron a favor fóra de dous, que se abstiveron, como foron a representante do Concello de Ferrol, Beatriz Sestayo (PSOE) e a patroa maior da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño.

A adxudicación destes traballos realizouse por un importe de 72.498.200 euros, sendo esta proposta, segundo recolle o ente portuario nun comunicado remitido ese mesmo día, "a que recibiu a maior puntuación do once que se presentaron, tanto no apartado da proposta técnica como económica".

Agora, é necesario que transcorran os prazos legais establecidos e será o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais o que deberá de pronunciarse sobre a reclamación exposta pola empresa construtora.