O Colexio de Arquitectos entrega este venres os premios ás mellores obras arquitectónicas dos últimos dous anos

O Colexio de Arquitectos de Galicia celebra este venres, día 17, a entrega de galardóns da XVII edición dos Premios COAG de Arquitectura no Teatro Principal de Ourense, un recoñecemento ás mellores obras da arquitectura galega, visadas e executadas nos últimos dous anos.

O actor e humorista galego David Amor será o encargado de presentar o acto, que contará coa asistencia dos representantes do Colexio de Arquitectos, encabezados polo seu decano Antonio Maroño.

Ademais, está previsto que asistan tamén outras personalidades do campo da política e a cultura galegas, como a directora Xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, a directora do Instituto de Estudos do Territorio, Inés Santé, ou o director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), José Antonio Cerdeira, entre outros.

O xurado seleccionou como finalistas cinco obras na categoría de vivenda, cinco en rehabilitación, catro en equipamento, cinco en deseño urbano/espazos abertos, cinco obras en reforma e interiorismo, catro en baixo custo, catro en divulgación e investigación e dúas en proxecto fin de carreira, quedando desertas as seccións de arquitectura novel e de arquitecturas efémeras.

O Colexio de Arquitectos de Galicia outorga este ano o premio especial a toda a traxectoria profesional ao arquitecto Xosé Xavier Suances Pereiro, en recoñecemento ao seu exercicio profesional e con motivo da súa dilatada experiencia como colexiado.