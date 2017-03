O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantén que Galicia quere e "está a tempo" de convocar unha oferta pública de emprego (OPE), e, aínda que sobre todo en educación apuran os prazos, remarcou que se está "a tempo". Iso si, insistiu en que a comunidade galega non dará ningún paso que non leve a unha oposición "legal".

Feijóo Preside O Consello Da Xunta | Fonte: Europa Press

"Que non se equivoquen os sindicatos, estamos da súa parte. Queremos a OPE, pero non imos facer unha para paralizala despois", resaltou Feijóo, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

"Estamos a tempo. O Goberno ten que remitir á Cámara un proxecto de orzamentos e aí haberá unha taxa de reposición. Hai que ganduxar unha OPE segura, aínda que tras o antecedente dos estibadores, que queren que lles diga? Se os grupos non están dispostos a apoiar que se cumpra unha sentenza europea, se cadra tampouco a apoiar unha OPE", agregou.

Por parte da Xunta, insistiu en que segue traballando para que haxa unha oferta pública de emprego, aínda que comunidades como Asturias e Cantabria xa avanzaron que non van convocar. "Nós si queremos facelo", reiterou, antes de insistir en que o único que pide o Executivo autonómico é "unha habilitación legal" para poder facela e "que non veña un recurso que deixe sen efecto todo o feito".

"Necesitamos unhas oposicións legais", resolveu.

PERDA DE EMPREGO PÚBLICO

En canto ao informe de Adams Formación, que alertaba da perda de 4.300 empregos públicos en sete anos, Feijóo replicou, na liña do argumento dado na pasada xornada pola Xunta, que o informe é "erróneo" xa que utiliza "datos correspondentes ao ano 2010 que foron corrixidos posteriormente pola Xunta".

Tanto Feijóo como a Consellería de Facenda defenden que o emprego se mantivo "desde 2008", aínda que leste mesmo xoves, Adams Formación emitiu unha nota aclaratoria na que subliña que o seu informe "non compara a situación co ano 2008, senón con xaneiro de 2010". "Así, non considerando os datos erróneos de xaneiro de 2010 e comparando entre xullo de 2010 e xullo de 2016, a perda de efectivos da Xunta é de 2.135", insiste.

"Seguimos exactamente, porque pedín o dato, con 86.818 empregados públicos e sabémolo porque pagamos as nóminas. Pido un pouco de rigor, porque, se non, o que estamos é pagando nóminas a persoas que non existen", resolveu, pola súa banda, o xefe do Executivo, tras o Consello.

Si admitiu, en todo caso, que, aínda que as taxas de interinidade en Galicia son "inferiores" ás do resto do Estado, son "superiores" ás que desexaría, e gustaríalle avanzar na súa redución.