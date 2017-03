Antón Sánchez lidera unha lista para a dirección de Anova na que inclúe a Beiras, Martiño Noriega e Fernán Vello

O deputado de En Marea Antón Sánchez encabezará unha lista para a renovación da dirección de Anova, que celebra este sábado o seu III Asemblea Nacional, na que se integran os actuais líderes da formación, o veterano nacionalista Xosé Manuel Beiras e o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega. Tamén se inclúe na candidatura o parlamentario no Congreso Miguel Anxo Fernán Vello, xunto cos alcaldes de Sada e Val do Dubra.

Antón Sánchez e Xosé Manuel Beiras nunha Coordinadora de Anova | Fonte: Europa Press

O prazo para as listas termina o venres, pero de momento esta aglutina varias sensibilidades e sitúa a Antón Sánchez como probable novo portavoz nacional da formación nacionalista, aínda que este cargo elíxese --se non se cambia o actual regulamento-- por parte da Coordinadora Nacional --máximo órgano de decisión entre asembleas--. A primeira reunión será o 1 de abril.

Fontes consultadas por Europa Press, destacaron que Antón Sánchez trata "ata o último momento" alcanzar un "consenso e plural" no que poidan integrarse as sensibilidades máis críticas coa dirección saínte, polo que decidiu manter aberta a candidatura que lidera ata esgotar o prazo de presentación, este venres ás 14,00 horas.

Entre estas voces críticas atópanse as do exalcalde de Manzaneda e tamén deputado autonómico de En Marea, Davide Rodríguez, quen xa protagonizou unha lista alternativa á que apoiaron boa parte dos cargos de Anova no proceso interno de En Marea. Concretamente, liderou a candidatura 'Somos Quen', fronte á de Máis Alá (en total houbo tres listas), que encabezou Luís Villares con apoios destacados como o do propio Beiras.

As mesmas fontes consultadas por Europa Press explicaron que as principais diferenzas que permanecen para a integración destes críticos nunha única lista é a estratexia política vinculada con En Marea e que tivo o seu reflexo xa nas emendas que se presentaron, unha delas da asemblea de Ourense e que asina o propio Davide Rodríguez. "Cuestionan a aposta dos últimos anos de Anova", especialmente no relativo ao seu papel na unidade popular e en En Marea, lembran estas fontes.

A liña que segue a candidatura que lidera Antón Sánchez, e que é a expresada en esencia nos textos elaborados pola comisión redactora que se debaterán no plenario, pasa por, ademais de "profundar" na unidade popular, reforzar o papel de Anova pero dentro do apoio a En Marea --partido de adscrición individual--.

NOMES DA CANDIDATURA

Ademais Xosé Manuel Beiras, que explicou o seu apoio a través da rede social Facebook, e de Noriega e Fernán Vello, completarán a lista outros cargos institucionais como o alcalde de Sada, Benito Portela; e o rexedor de Val do Dubra, Antonio Negreira; xunto con cadros orgánicos da anterior dirección como Raúl Asegurado.

En todo caso, o veterano político, que apoia a Sánchez para relevarlle como portavoz nacional da formación --cargo que actualmente comparte con Martiño Noriega--, pediu un esforzo de integración nunha única lista para a renovación dos órganos de dirección de Anova.

A través dunha entrada na mencionada rede social, asegura que a lista encabezada por Antón Sánchez, que "debe ser o referente de Anova como portavoz acompañado doutra xente", está perfilada co apoio dos alcaldes das mareas municipalistas como Martiño Noriega e referentes de "moitas sensibilidades que emerxeron estes anos de vórtice electoral".

"A man está aberta para que neste período de rexeneración ningún quede fose na aposta estratéxica que Anova leva facendo desde fai catro anos, mellorando o funcionamento interno", sinala Beiras nun segundo punto do seu texto.

O histórico dirixente, que é membro do Consello das Mareas --máximo órgano de decisión entre asembleas de En Marea--, manifesta tamén o seu desexo de que "dentro dun prazo razoable" haxa unha "resposta favorable para que todas as persoas de múltiples sensibilidades cheguen a un acordo".

Se non houbese esa lista de consenso, Beiras ratifica, en todo caso, que estará na candidatura "referenciada por Antón". "E que espero que sexa a única, porque iso significará que todo o mundo comprende a necesidade de traballar na dirección de provocar un estalido imparable na sociedade galega e abrir, dunha vez por todas, unha brecha neste réxime podrecido", sentenza.