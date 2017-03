O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou este xoves que "a maioría de informes" do Foro Económico de Galicia acreditan que a economía galega "está ben orientada, ben planificada e crecendo por encima da media de España".

"Non se se hai algunha separata ou un cambio de opinión", sinalou Feijóo, preguntado polo novo informe desta entidade, que avisa de que o crecemento do PIB da Comunidade "tocou teito" en 2016, co avance do 3,1%, polo que prevé unha desaceleración con "velocidades lixeiramente máis baixas" e cuestiona a estratexia de industria 4.0.

O presidente incidiu en que non coñece este último documento, presentado pouco antes da súa rolda de prensa, pero asegurou que os que si lle constan sitúan á economía galega "ben orientada" e sitúanse "a favor da industria 4.0 e da axenda industrial" de Galicia.

Ademais, lembrou que o emprego na industria en Galicia creceu en 11.500 persoas en dous anos.