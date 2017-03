O ONCE presenta en Vigo o seu cupón do 28 de marzo, dedicado á Festa da Reconquista

O delegado territorial do ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; o alcalde de Vigo, Abel Caballero; e o director do ONCE na cidade, José Antonio Fernández Rodeiro, presentaron este xoves o cupón do 28 de marzo, dedicado á Festa da Reconquista.

Presentación en Vigo do cupón do ONCE do 28 de marzo | Fonte: Europa Press

Este cupón, do que se distribuirán cinco millóns e medio de unidades, está ilustrado cun debuxo que representa o momento de 1809 en que os vigueses derruban pórtaa da Gamboa, no centro histórico, para expulsar aos invasores franceses.

Durante a presentación do cupón, o rexedor olívico convidou a todos os españois a visitar a cidade e comprar en Vigo o cupón para ese día, xa que "por forza ten que tocar" na urbe olívica.