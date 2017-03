O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou que acaba de encargar a Beatriz Mato, quen tamén opta a liderar o PP local na Coruña, a Consellería de Medio Ambiente, onde "se fan as cousas con absoluto rigor e responsabilidade", e esgrimiu que, catro meses despois de tomar posesión, "non vale a pena pensar" en remodelacións do seu Executivo.

Feijóo Preside O Consello Da Xunta | Fonte: Europa Press

"Se me preguntan por remodelacións da Xunta, como vén ocorrendo nas dúas lexislaturas anteriores... Acábase de tomar posesión e temos bastante traballo por diante como para pensar, despois dos 120 primeiros días, se imos cambiar o Goberno. Deixemos que as cousas discorran con normalidade e o Goberno está a funcionar con normalidade", aseverou.

O tamén líder do PP realizou esta reflexión a preguntas dos xornalistas, nun contexto no que Mato acaba de anunciar que optará á Presidencia do PP local da Coruña. Dentro do partido se da por feito que será a candidata á Alcaldía en 2019, como o actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, o aspirante en Ferrol, pero Feijóo rexeitou a "política ficción".

Así, preguntado acerca de se manterá a Mato como conselleira e se ve compatible este cargo coa súa presenza no ámbito local, Feijóo replicou que el ten que "xestionar a realidade" e que, polo momento, aínda non se celebrou o congreso na Coruña.

Ao tempo, apelou á "soberanía" dos militantes do PP coruñés para decidir quen é o seu líder e engadiu que, en todo caso, os presidentes locais no PPdeG non teñen que ser necesariamente candidatos á Alcaldía. "O presidente local é o presidente local; con todo, o presidente autonómico si é o candidato á Xunta, así nos organizamos internamente", subliñou.

"Imos ver que pasa, no Goberno acabamos de tomar unha decisión que é encargarlle a Consellería de Medio Ambiente, están a facerse as cousas con absoluto rigor e responsabilidade, na miña opinión. Imos seguir co Goberno conforme témolo previsto", resolveu, en relación ao futuro de Beatriz Mato.