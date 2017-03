Tellado rexeita pronunciarse sobre un posible regreso de Rey Varela como candidato á Alcaldía de Ferrol

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, rexeitou pronunciarse sobre a posible candidatura do actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, como candidato do Partido Popular á Alcaldía de Ferrol nas eleccións municipais de maio de 2019.

En resposta a preguntas dos medios de comunicación, Tellado asegurou que pronunciarse respecto diso sería adiantarse "demasiado" e lembrou que o congreso da agrupación local "toca en xuño de 2018". "Emprázolle a que me volva a realizar esta mesma pregunta nesta data e eu podereille dar explicacións sobre cal é o calendario de renovación en cidades como Ferrol e Pontevedra", indicou.

Con todo, o político ferrolán recoñeceu que os populares xa están "a afinar a maquinaria" en toda Galicia e "celebrando congresos en función do calendario de cada localidade" cara ás próximas eleccións autonómicas.

Tellado pronunciouse deste xeito tras manter un encontro cos integrantes do grupo municipal do PP de Ferrol que, segundo indicou, "están a funcionar de forma magnífica" e "cumprindo os obxectivos marcados". "Nós gañamos as eleccións, non nos deixaron gobernar e o que estamos a facer é representar á maioría desde as filas da oposición", apuntou.

ESPERPENTO POLÍTICO

Miguel Tellado aproveitou a súa comparecencia ante os medios para asegurar que o goberno municipal de Ferrol, que lidera Jorge Suárez (FeC), "riza o rizo do esperpento político máis absoluto". "Esta cidade é o exemplo do caos, a zona cero do populismo de Galicia", indicou.

Neste sentido cualificou o de Jorge Suárez como "mandato perdido" e asegurou que a cidade está "secuestrada" por "unha minoría absoluta que non está a aproveitar o vento de cola do crecemento que se está dando tanto no conxunto de Galicia como de España".

E é que para o secretario xeral do PPdeG, "os gobernos do cambio o único que están a deixar é un cambio a peor, con parálise, mala xestión e o sectarismo". Ademais, incidiu en que a maior achega realizada polo alcalde de Ferrol para a rexeneración política é "o gobernar con dous tránsfugas, o que cualificou de "exemplo da máis vella política" que o PP rexeita.