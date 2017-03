(AM)Tribunais.- Dous anos de prisión e catro de inhabilitación a un médico pola amputación a unha ximnasta viguesa

O xulgado do penal número 3 de Vigo condenou a dous anos de prisión e catro de inhabilitación para o exercicio da profesión médica ao traumatólogo do centro O Castro-Hospital Perpetuo Socorro de Vigo Pedro M.L.P. Considérao responsable dun delito de lesións por imprudencia grave pola atención prestada á deportista Desirée Vila, a quen amputaron unha perna.

Na sentenza, a maxistrada condena ao médico, así mesmo, a indemnizar á nova ximnasta en máis de 2,15 millóns de euros, así como nos gastos previsibles de asistencia sanitaria e por incremento de custos de mobilidade; cantidades das que deberán responder conxunta e solidariamente o acusado, dúas aseguradoras e o centro médico.

Esta resolución, que poderá ser recorrida en apelación ante a Audiencia Provincial de Pontevedra, correspóndese coa petición que fixo a Fiscalía, e supón unha rebaixa respecto da solicitude de tres anos de prisión e catro de inhabilitación que fixo a acusación particular. Pola súa banda, as defensas do doutor, do centro médico e das aseguradoras pedían a libre absolución.

Desirée Vila tivo un grave accidente cando adestraba e como consecuencia sufriu rotura de peroné. Aínda que inicialmente levárona ao hospital Fátima, foi trasladada ao citado centro médico, onde foi intervida. Complicacións vasculares obrigaron a levala ao hospital Povisa, onde tiveron que amputarlle parte da perna.

A maxistrada conclúe que a amputación se produciu como consecuencia do atraso no diagnóstico da lesión da arteria poplítea, pola falta de utilización de medios diagnósticos "existindo sospeitas fundadas de lesión vascular", así como polo atraso de sete horas na proba do anxio-TC e o atraso de 15 horas no traslado a Povisa, a efectos dunha revascularización.

Así as cousas, a partir da proba practicada, entende que esta "pluralidade de omisións sucesivas", que incidiron "directa e eficientemente no desenlace final", son "imputables ao acusado e frontalmente contrarias á lex artis", polo que lle considera autor dun delito de lesións por imprudencia profesional, con perda de membro principal e grave deformidade.

PENA

En canto á pena, a xuíza considera adecuados dous anos de prisión e catro de inhabilitación para a profesión médica, "atendendo, por unha banda á entidade dos feitos e ao resultado causado, e por outra á carencia de antecedentes penais do acusado e o exercicio da súa profesión durante anos sen tacha algunha".

Finalmente, a indemnización desagrégase en 14.964 euros polos días de baixa, 176.954,63 euros por secuelas, 111.149,10 euros por prexuízo estético, 1.100 euros por unha intervención cirúrxica, 96.000 euros polo daño moral complementario á secuela, 100.000 euros por perda de calidade de vida, 1.168.642 euros pola prótese e 485.875 euros pola prótese deportiva.

OS FEITOS

A maxistrada considera probado na sentenza que, en febreiro de 2015, cando contaba con 16 anos, a moza sufriu un accidente mentres facía exercicios na cama elástica polo que tivo que ser trasladada inicialmente ata o Hospital Fátima; onde, tras practicarlle unha exploración física e outras probas, foi derivada ao Centro Médico O Castro.

Alí, o médico de garda recoñeceuna e puxo os feitos en coñecemento do traumatólogo acusado, quen "non considerou oportuno visitala ata as 11,00 horas" do día seguinte, apunta a xuíza, que mantén que, no período o que a paciente estivo ao seu cargo, o doutor "omitiu a realización de probas diagnósticas complementarias para descartar lesións vasculares ou que permitisen o seu diagnóstico e tratamento en tempo idóneo".

Nesta liña, subliña que as probas non foron efectuadas "a pesar de que os traumatismos de alta enerxía nos xeonllos levan asociados, nun gran número de ocasións, lesións vasculares na poplítea"; aínda que "na primeira noite e madrugada Desirée Vila queixouse de dor intensa"; e aínda cando nos informes de enfermaría facíanse constar datos clínicos como "edema, escaso pulso pedio e dor moi intensa".

Así, "non foi ata o 1 de marzo cando prescribiu o acusado un anxio-TC para descartar ou confirmar patoloxía tipo obstrución arterial", di a xuíza, que reproba que, a pesar das sospeitas, o doutor "permitiu que esta proba se demorase" ata última hora da tarde e, tras obter un resultado "compatible coa sección da arteria poplítea", "non acordou, nin solicitou, nin adoptou as medidas necesarias para o traslado inmediato da paciente".

Con iso, entende que obviou "a urxencia do cadro clínico" e incrementou "os prazos para o seu adecuado tratamento, en termos que comprometían a viabilidade da extremidade". Por mor diso, expón, en Povisa procedeuse a unha cirurxía pero, "dada a imposibilidade de revascularización e a isquemia severa e irreversible da zona afectada, a Desirée Vila foille indicada e practicada a amputación supracondílea do membro inferior dereito o 4 de marzo".

Como consecuencia de todo iso, a moza requiriu rehabilitación, revisións e tratamento, e quedáronlle como secuelas a amputación do membro --polo que require de prótese e foille recoñecido un grao de minusvalía do 45 por cento--, un prexuízo estético importantísimo e trastorno depresivo leve.