Consello.- Medio Ambiente destina en 2017 case 2 millóns aos labores de inspección do plan de control de verteduras

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio destinará en 2017 case dous millóns de euros aos labores de inspección do plan de control de verteduras, segundo recóllese no informe sobre o balance e planificación de control de verteduras ao dominio público na Demarcación hidrográfica Galicia-Costa, presentado no Consello da Xunta.

Segundo avanzou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo potenciará as inspeccións xunto cos responsables municipais para trasladar un maior coñecemento do problema e executar "mellores solucións" para a súa emenda definitiva.

Unha das novidades deste ano será a campaña de inspección específica na contorna das explotacións mineiras, para "mellorar a calidade das augas que se incorporan ao dominio hidráulico".

Ao longo do pasado ano, Augas de Galicia efectuou máis de 2.500 inspeccións por vertedura. No período 2007-2016, a entidade pública inventarió uns 7.700 puntos de vertedura ao dominio público hidráulico, dos que un 16 por cento considéranse contaminantes.

O plan de control emendou 2.300 puntos de vertedura, polo que un 75 por cento das achegas inventariadas foron corrixidas ou cumprían os límites de vertedura.

REDEXGA

Por outra banda, a Xunta informou dun aforro de 16 millóns de euros coa contratación centralizada de electricidade a través da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga).

A Rede de enerxía da Administración autonómica conta con 1.655 centros de consumo eléctricos adheridos, nos que diminuirá o gasto en 3 millóns de euros máis no próximos catro anos coa nova licitación aprobada este xoves.

Esta terá unha duración inicial de dous anos, desde outubro de 2017, coa posibilidade dunha prórroga por outros dous, e ao longo da súa vixencia, poderán incorporarse novas instalacións autonómicas que non estean adheridas.

A Xunta tamén autorizou a transferencia a Vilasantar da AC-194, tras a execución de obras de mellora cun investimento de máis de 233.000 euros.