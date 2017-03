O programa Incuvi-Emprende da Universidade de Vigo selecciona 12 novos proxectos de estudantes do tres campus

O programa Incuvi-Emprende da Universidade de Vigo seleccionou 12 novos proxectos de estudantes do tres campus que poderán ocupar durante un ano as 'incubadoras' universitarias para madurar e desenvolver as súas ideas nunha contorna favorable.

Dos 38 proxectos presentados, 23 foron finalistas e 12 deles (seis do campus de Vigo, catro de Ourense e dous de Pontevedra) foron seleccionados. Os seus promotores recibiron este xoves o diploma acreditativo e as chaves das que serán as súas 'oficinas' durante os próximos meses, nun acto que contou coa presenza do reitor, Salustiano Mato; a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana María Ortiz; e o director xeral de Educación da Xunta, Manuel Corredoira.

No campus de Vigo premiáronse os proxectos Bursay-Language&Dixital (axenda dixital de expertos lingüísticos); DIBLEO-Networking Community (emprendimiento universitario); WCube (espazo virtual para exhibición de arte contemporánea); Sapere Vedere (transformación de produtos cárnicos procedentes do 'porco celta'); e Tiny House (casas construídas sobre remolque).

No campus de Ourense seleccionáronse os proxectos Nutrición Integral na túa Empresa (programa de benestar global para empresas); Ridesport (economía colaborativa enfocada cara ao turismo deportivo); Kuatro Mercadotecnia Dixital (asesoramento e solucións estratéxicas en mercadotecnia dixital); e OuVir (dirixida a persoas con diversidade funcional).

E en Pontevedra, as iniciativas afortunadas foron Needin (plataforma virtual para conectar especialistas autónomos da área sociosanitaria) e Mediación Móbil (aplicación para móbil e web co fin de difundir a mediación nas empresas).

Así mesmo, entregáronse accésits, e outorgáronse dous premios Incuvi Avanza, que permitirán a dúas iniciativas emprendedoras seleccionadas na pasada edición seguir desenvolvéndose. Trátase dos proxectos Brigantia e beLeader.