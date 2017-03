Consello.- A plataforma É-Saúde permitirá o acceso a terceiras persoas autorizadas a servizos telemáticos do paciente

A Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde (Sergas) ratificaron, no Consello da Xunta deste xoves, a posta en marcha do acceso delegado á plataforma É-Saúde.

Así, establécese a posibilidade de que os pais, nais e titores, no caso de menores de idade, representantes legais ou persoas expresamente autorizadas polo paciente no caso dos maiores, accedan no nome dos titulares aos servizos telemáticos personalizados que ofree.

As solicitudes poderán realizarse desde este xoves e a información sanitaria poderá visualizarse na plataforma a partir do 1 de abril de 2017.

Máis de 17.000 persoas son usuarias desta plataforma, que permite consultar e xestionar as súas citas, revisar a folla de tratamentos, así como informes de alta ou historial clínico, entre outras prestacións.