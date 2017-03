Os xulgados de Familia de Vigo derivaron case 650 asuntos ao Servizo de mediación familiar intraxudicial desde 2012

Os xulgados de Familia de Vigo derivaron desde o ano 2012 case 650 asuntos ao Servizo de mediación familiar intraxudicial, un método que, segundo a Xunta, "xa esta totalmente asentado como método para a resolución de conflitos".

Tal e como comunicou este xoves o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, o 60 por cento das parellas que foron derivadas ao Servizo iniciaron o proceso e acudiron á sesión informativa previa, que é voluntaria. Delas, máis do 40 por cento sometéronse ao proceso de mediación, e destas, case o 60 por cento chegaron a un acordo.

Martín lembrou que é a autoridade xudicial a que deriva ao proceso de mediación a aquelas parellas que, fundamentalmente por ter fillos en común, é preciso que "limen diferenzas" e atopen por si mesmas (coa intervención neutral e cualificada do mediador familiar), un acordo "duradeiro e mutuamente aceptable".

Este servizo arrincou como proxecto piloto en 2009 no partido xudicial de Santiago e estendeuse a todas as cidades galegas. A Xunta destacou que a través de iniciativas como esta, que requiren de coordinación institucional, "avanza no seu compromiso de dotar á cidadanía de solucións idóneas na resolución pacífica de conflitos".