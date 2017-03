A Cámara chama a fomentar o comercio de proximidade e a mellorar a conexión a Internet de empresas do rural illadas

O Parlamento galego sacou adiante, por unanimidade, na tarde deste xoves dúas iniciativas na comisión de Industria para instar á Xunta a fomentar o comercio de proximidade (de En Marea), así como para mellorar a conexión de banda ancha ultrarrápida de autónomos e empresas que se atopan illadas no rural (do PPdeG).

No primeiro caso, a Cámara empraza ao Goberno galego a acometer medidas de protección do comercio de proximidade, con atención ás prazas de abastos, como canles de comercialización de produtos locais dunha forma eficaz e duradeira.

Nesta liña, Juan Merlo (En Marea) remarca que é "fundamental" recuperar o comercio de proximidade nas urbes e no rural, mentres Noa Presas (BNG) cre necesario apostar por redes de economía local, á vez que José Manuel Pérez Seco (PSdeG) incide na súa importancia para "fixar poboación".

Pola súa banda, Cristina Romeu (PP) xulga innecesaria esta proposta porque a Xunta xa traballa nesta cuestión "desde o minuto uno", pero defende a importancia de seguir dándolle impulso, por iso apóiaa o seu grupo.

Así mesmo, a outra das iniciativas que foi aprobada, foi a exposta por Moisés Blanco (PPdeG) --transaccionada cos socialistas-- para dotar de banda ancha ultrarrápida a aquelas empresas e autónomos que se atopan illados no rural, posto que están "en situación de desigualdade dixital fronte a empresas de zonas máis urbanas".

SEN SOLUCIÓN PARA VECIÑOS DE BARALLA

No debate, tamén houbo unha proposta do PSdeG relacionada coa conexión a Internet. Con todo, os populares votaron en contra da iniciativa, aínda que presentaron unha emenda que á súa vez foi denegada polos socialistas.

Nela, a socialista Concepción Burgo pedía liquidar a problemática dun grupo de veciños do centro de Baralla (Lugo) que non poden acceder a unha liña convencional de telefonía, así como a unha conexión de Internet básica, dado que Telefónica-Movistar só ofrécelles a tecnoloxía "máis cara" e avanzada, de 4G, pois lles di que "non conta con liñas suficientes e que tería que facer uns investimentos que non lle resulta rendible".

O PP, EN CONTRA DE COMISIÓN SOBRE DESLOCALIZACIÓN

Tamén vetou nesta comisión o Grupo popular unha proposta do PSdeG para crear na Cámara unha comisión non permanente de estudo que aborde a problemática que supón para Galicia a deslocalización de industria auxiliar de automoción.

Esta proposta dos socialistas tamén avogaba pola revisión do plan estratéxico da Xunta para a automoción, a través do aumento de dotacións de programas de incentivos, facilitar o solo industrial no Sur de Pontevedra e estudar a posibilidade de denunciar a Portugal ante a UE por axudas estatais ilegais.

Ademais, Abel Losada (PSdeG) chamou a atención sobre a repercusión que pode ter na planta de Citroën de Vigo a compra de PSA-Citroën de Opel, posto que España "é o único país de Europa" con factorías de ambas as marcas --a de Opel está en Zaragoza--, ante o risco de que a compañía aplique "economías de escala" e reduza o emprego.

Despois de que Noa Presas (BNG) valorase que a Xunta "recoñece, por fin, que existe a deslocalización" e de que Juan Merlo (En Marea) identificase a rebaixa de custos eléctricos como un "factor determinante", a deputada popular Isabel Novo Fariña defendeu o plan estratéxico da automoción do Goberno galego para votar en contra da proposición non de lei.

REXEITAMENTO A INICIATIVAS SOBRE ENERXÍA

Nesta comisión os populares rexeitaron varias iniciativas da oposición. Entre elas atópase a proposta de En Marea na que reclamaba medidas á Xunta para atallar os cortes eléctricos que sofren consumidores en temporais, que incluía esixencias á distribuidora de melloras no servizo, reclamacións e atención a usuarios.

Pancho Casal (En Marea) censurou a falta de mantemento das liñas en Galicia de Gas Natural Fenosa, a pesar de "centos de millóns que cobran no recibo" para iso, pero que "non se sabe moi ben onde van".

A negativa do PPdeG argumentouna a deputada popular Marta Nóvoa, que expuxo que os técnicos analizan o ocorrido no último temporal que deixou sen luz a miles de galegos, e en función das súas conclusións tomaranse medidas.

A continuación, Nóvoa puxo en valor as auditorías anuais que fai o Goberno ao sector, mentres asegura que se defenderán os intereses dos consumidores galegos. Como réplica, Casal espetoulle que "parece unha comercial de Gas Natural Fenosa, máis que unha deputada".

A nivel enerxético debatéronse outras propostas rexeitadas polos populares como a do BNG na que se pedía que un territorio produtor como Galicia teña vantaxes a través dun menor recibo da luz.

SOTERRAMENTO DE LIÑAS EN MONTE PORREIRO

Por outra banda, o BNG defendeu unha iniciativa para instar á firma dun contrato entre a Consellería de Industria, Gas Natural Fenosa e o Concello de Pontevedra para financiar as obras de soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro.

O PP dixo que esta proposta "non ten ningún sentido" tras o recente anuncio de Gas Natural Fenosa de que procederá a ese soterramento no seu plan de investimentos entre 2018 e 2020, polo que votou en contra. Ademais, o popular Jacobo Moreira destacou que a empresa di que esa obra será posible "tras as xestións da Xunta".

Bará (BNG) ironizou coa "sorpresa" de que este anuncio da empresa coincida co impulso no Concello e Parlamento de iniciativas para que leve a cabo a actuación. Tamén avisa de que, máis aló do anuncio, será necesario asinar un convenio.

No debate, Abel Losada (PSdeG) criticou que a Gas Natural "vese por onde vai" ao mostrar agradecementos á Xunta, posto que esta empresa está para traballar polos galegos, "e non para facer campañas publicitarias de ningún goberno".