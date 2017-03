Noriega valora o paso dado por Antón Sánchez, a quen reitera a súa confianza para liderar Anova

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, valorou o paso dado polo viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, para capitanear unha lista para o III Asemblea Nacional que Anova celebra este sábado e volveu a destacar publicamente a súa confianza no parlamentario autonómico para liderar a formación nacionalista.

Precisamente, os actuais líderes de Anova, Martiño Noriega e Xosé Manuel Beiras figuran entre os nomes que arroupan a Antón Sánchez na candidatura coa que concorrerá ao plenario e que o deputado autonómico decidiu manter aberta ata o peche do prazo de presentación --ás 14,00 horas-- para dar a posibilidade aos militantes críticos de que se somen.

Respecto diso, fontes consultadas por Europa Press explicaron que, con esta acción, Sánchez trata "ata o último momento" de alcanzar unha candidatura de "consenso e plural" na que poidan integrarse as sensibilidades máis críticas coa dirección saínte, como as da asemblea de Ourense, entre as que se inclúe o parlamentario autonómico e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez.

Neste sentido, Noriega lembrou que "agora lle toca aos homes e mulleres de Anova sustanciar o debate e decidir colectivamente se entenden que no caso de Antón Sánchez e no doutros homes e mulleres que forman parte do novo equipo debe recaer dalgunha forma traballar polo proxecto político de Anova". "Eu non teño ningunha dúbida de que, no meu caso, esa confianza conten con ela", apuntou.

Ademais, preguntado polo seu papel no futuro da organización nacionalista tendo en conta que actualmente deixou ao carón o seu rol orgánico para centrarse na Alcaldía da capital galega, Noriega reiterou que "está centrado no espazo de unidade popular" que representa Compostela Aberta.

"Eles sábeno e o meu papel vai ser acompañar na nova etapa e pór a miña experiencia para cando se necesite, sendo consciente de que as enerxías son limitadas e que o tempo hai que economizalo porque aquí --en Santiago-- hai moita carga de traballo", apuntou.