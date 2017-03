A Xunta e profesionais dos CIM crearán un grupo de traballo para profundar a súa colaboración

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, reuniuse este xoves con representantes da Asociación de Profesionais dous Centros de Información á Muller (AsoCIM), na que acordaron crear un grupo de traballo para profundar na colaboración e coordinación entre ambas as partes.

No encontro, segundo explicou a Xunta, abordaron tamén outros asuntos, como o decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos CIM de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a súa modificación e extinción do recoñecemento.

Ademais, trataron as accións levadas a cabo desde a Secretaría Xeral de Igualdade en relación ao peche do CIM municipal de Ponte Caldelas.

AsoCIM representa a profesionais da avogacía, psicoloxía, traballo social, axentes de igualdade de oportunidade e socioloxía. Os seus obxectivos son, entre outros, representar os intereses dos asociados e promover o recoñecemento social dos profesionais dos CIM.