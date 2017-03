A Xunta destaca o seu compromiso co apoio ás persoas con diferentes capacidades e as súas familias

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou o compromiso da Xunta co apoio ás persoas con diferentes capacidades e as súas familias durante unha reunión mantida este xoves con responsables da Asociación Galega de San Francisco (Agasfra), entre eles co seu presidente, Eladio Fernández.

No encontro, o titular de Política Social tamén puxo en valor o traballo que realiza esta entidade con sede en Vigo no ámbito da atención a persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias a través dos seus centros de educación especial, de emprego, residenciais e de día.

Así mesmo, lembrou que as liñas de colaboración que o Goberno galego mantén con esta asociación víronse incrementadas o ano pasado co incremento de cinco novos servizos de atención residencial e outro catro de atención diúrna. En ambos os casos, de carácter terapéutico.

Na súa intervención, ademais, o conselleiro avogou por continuar intensificando a colaboración con entidades que, como Agasfra, completan en Galicia a rede asistencial e de servizos a persoas con discapacidade. Na actualidade, esta asociación viguesa atende a unhas 170 persoas con discapacidade intelectual.