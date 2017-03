Love of Lesbian actúan este venres na Sala Capitol de Santiago de Compostela

Love of Lesbian proseguen este mes de marzo o seu percorrido por salas de España nun novo tramo da xira de presentación do Poeta Halley, o seu máis recente disco, editado fai preto dun ano, en abril de 2016. Así, o día 17 recalarán en Santiago de Compostela.

Unha nova tempada de estrada, por tanto, que tras pasar tamén por algúns festivais e unha visita a México, terminará con tres concertos especiais: o 18 de novembro no WiZink Center de Madrid e os días 24 e 25 de novembro no Sant Jordi Club de Barcelona.

"Queremos pechar a etapa deste disco da mellor maneira posible e iso lévanos ao WiZink de Madrid e ao Palau Sant Jordi de Barcelona", apunta a Europa Press o guitarrista Julián Saldarriaga, quen admite "certo medo" no seo do grupo ante estes grandes aforamentos.

Antes desas citas, en calquera caso, Love of Lesbian teñen varios meses de recitais en salas, "un pequeno formato" no que eles, tan adoitados aos festivais, están en realidade "máis relaxados" e teñen unha "relación máis directa co público".

"A etapa de festivais queimámola e agora imos a por as salas. Imos poder así probar todo o repertorio con concertos de case tres horas. Vainos a servir para preparar o final de xira para chegar a novembro con toda a artillaría ben engrasada", explica Saldarriaga.

NOVOS RETOS

Sobre eses concertos de fin de xira en particular, o guitarrista recalca que "é importante e necesario que un grupo se poña retos", xa que "manterche no formato ao que estás habituado sería moi cómodo". "A xente dinos que podiamos tocar hai tempo en solitario neses aforamentos, pero somos un grupo prudente na nosa maneira de facer as cousas", apostila.

Coincide con esta idea o baixista Joan Ramon Planell, quen engade que actualmente hai "todo un elenco de bandas" que están "a apostar por facer grandes formatos, que é algo que vén reforzado polo traballo de anos previos". "Atrevémonos/Atrevémosnos e pensamos que estamos nun bo momento para poder facelo", sentenza.

"É un salto ao abismo, cando cho propós da respecto", terza a batería Oriol Bonet, antes de que Saldarriaga retome a palabra: "Tiñamos que deixar de menosprezarnos. Como bos cataláns, somos un pouco así, pensamos que somos menos que os demais, que somos pequeniños. Pero de deixas aconsellar pola xente que traballa contigo, bótaslle valor e coraxe e falo".

Nesta liña, engade que sen que ninguén llo outorgou "", dalgunha maneira senten que grupos como Love of Lesbian "recollen a testemuña" doutros como O Último da Fila, Radio Futura ou Nacha Pop, que facían música pop capaz de "chegar a un gran número de xente, rompendo barreiras".

"O noso público é variado, de diferentes concidiones sociais e idades. Non é algo que nos propuxemos, é algo que ocorreu e supoño que é un pouco o sentido da música popular", expón o guitarrista, quen ademais se mostra encantado coa acollida que tivo O Poeta Halley.

Por iso, explica: "Nunca estivemos na moda en ningún momento, cando o indie era o indie cando empezamos non tiñamos nada que ver con iso musicalmente. E agora vimos co Poeta Halley, que é un disco moito máis repousado, extenso en letras e aínda así tivo unha aceptación moi sorprendente para nós".

"O público non se asustou coas letras, nin coa metraxe das cancións. Iso di moito do medo que ten a xente a propor cousas novas e di moito do público, ao que moitas veces se lle trata como unha masa estúpida que non vai saber entender, cando en realidade está sempre famento de propostas novas que lle supoñan un reto mental".

Retoma a palabra Bonet para completar ao seu compañeiro, admitindo que pensaban que o público, efectivamente, podería non entender a súa proposta. "Pero todo entrou á primeira e sorprendeunos bastante. Iso axudounos a orquestrar os concertos e a compaxinalo cos temas de traballos anteriores. Cando das algo diferente, ao público faille un click na cabeza", remacha.

DATAS DOS CONCERTOS

Love of Lesbian iniciaron en Londres, Oviedo e A Coruña a súa xira 2017. Pasarán por Santiago de Compostela (17 de marzo, Sala Capitol), Vilanova i a Geltrú (24 de marzo, A Daurada Beach Club), Salt (25 de marzo, A Mirona), Bilbao (31 de marzo, Sala Fever) e Pamplona (1 de abril, Sala Totem).

Haberá tempo tamén para visitar Zaragaoza (22 de abril, Teatro das Esquinas), Santander (29 de abril, Escenario Santander), Almería (4 de maio, Auditorio Mestre Padilla), Málaga (5 de maio, Sala París 15), Cádiz (6 de maio, Momart Theatre), Murcia (12 de maio, Auditorio Parque Fofó) e Granada (13 de maio).

A seguinte parada será xa en formato festival no Interestelar de Sevilla (19 de maio), antes de recalar en Alacante (20 de maio). Seguirá despois un salto ata México antes de regresar para, entón si, aproveitar o verán festivalero unha vez máis con paradas en Ebrovisión e Xigante de Guadalaxara, entre outros. E en novembro, a traca final do Poeta Halley.