Narón (A Coruña) plantará este venres un fillo da árbore de Guernica no 80 aniversario do bombardeo

A localidade coruñesa de Narón acollerá este venres a plantación dun fillo da árbore de Guernica diante do Pazo da Cultura con motivo do 80 aniversario do bombardeo desa cidade.

Este acto do Concello de Narón, programado para as 17,30 horas deste venres, contará coas intervencións dun representante da Asociación Cultural Memoria Histórica e Democrática; da presidenta das Xuntas Xerais de Biscaia, Ana Otadui; e do alcalde da localidade naronesa, José Manuel Blanco Suárez.

Este evento está incluído, segundo indica o Consistorio naronés, dentro do compromiso adquirido polo Concello de Narón coa recuperación da memoria histórica.

No acto de plantación actuarán compoñentes da Banda de Gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón, así como de baile tradicional a cargo de 'Alxibeira'.