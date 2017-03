Un incendio causa daños na estrutura dun galpón e en material almacenado en Curtis (A Coruña)

Un incendio rexistrado nun galpón no municipio coruñés de Curtis na madrugada deste venres causou daños na súa estrutura e nos materiais que había no seu interior.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o lume rexistrado calcinou feixes de herba seca e queimou os laterais da chapa e o tellado da estrutura.

Os feitos tiveron lugar sobre as 00,45 horas deste venres na parroquia de Lourdes, no lugar de Seixo de Arriba. Foi un particular o que alertou do lume.

Así, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou aviso aos Bombeiros de Betanzos, á Guardia Civil e ao GES de Curtis, que se desprazaron ata o lugar. Finalmente, os efectivos de emerxencias sufocaron o lume.