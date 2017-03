Tráfico rescata a un septuaxenario desorientado de Pontevedra cando trataba de cruzar a autoestrada AP-9

A Guardia Civil de Tráfico rescatou a un septuaxenario desorientado veciño de Pontevedra cando trataba de cruzar a autoestrada AP-9 nas inmediacións da Comandancia deste corpo.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 13,15 horas do xoves cando compoñentes do Subsector da Guardia Civil de Tráfico do Destacamento de Pontevedra patrullaban pola autoestrada AP-9 en dirección A Coruña constataron a presenza dunha persoa de avanzada idade que tentaba cruzar a autoestrada á altura do quilómetro 129,500, nas inmediacións da Comandancia.

Ao observar que esta persoa podía atopase "en grave risco", segundo relatan as mesmas fontes, procederon a realizar un cambio de sentido e detelo "xusto no momento no que tentaba cruzar os carrís sentido Vigo".

"De facelo quedouse atrapado na mediana, entre o catro carrís, co consecuente perigo para a súa integridade física", segundo explicou a Benemérita.

Unha vez trasladado a unha zona segura, os axentes avisaron á súa familia, que puido ser localizada grazas ao teléfono móbil que levaba consigo esta persoa, quen resultou ser un veciño de Pontevedra de 70 anos.

O septuaxenario foi recollido por un familiar nas mesmas dependencias da Guardia Civil de Tráfico na Comandancia de Pontevedra.

EXTREMAR A PRECAUCIÓN

A Guardia Civil de Tráfico insiste na necesidade de "extremar as precaucións" coas persoas maiores para "evitar situacións de alto risco" como esta.

Neste sentido, lembra que "se lles debe dotar de pulseiras, medallas, con datos para localizar ás súas familias ou teléfonos móbiles nos cales os números de teléfono a porse en contacto sexan os que empezan por AAA", co fin de "facilitar ás Forzas e Corpos de Seguridade a súa rápida devolución ao domicilio que ten dificultade en atopar".