A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia convida a adegueiros das Neves a unha charla de presentación

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) convidou aos viticultores e adegueiros das Neves (Pontevedra) á presentación oficial que fará este sábado, día 18 de marzo, no auditorio municipal deste municipio.

Diso informou a Consellería do Medio Rural nun comunicado, no que explica que o evento se encadra no marco dun acordo de colaboración para potenciar o sector do viño nese municipio asinado polo director da Evega, Juan Casares, e o alcalde, Xosé Manuel Rodríguez.

O acordo contempla a colaboración para o desenvolvemento de tres actividades formativas e divulgativas entre os meses de febreiro e xullo de 2017. A primeira foi un curso de poda no que participaron 31 viticultores do municipio desenvolvida os días 10 e 11 de febreiro.

Agora leva a cabo unha presentación formal da Evega aos viticultores e adegueiros das Neves, que consistirá nunha charla sobre as funcións que ten o centro dependente da Consellería do Medio Rural e as actividades que desenvolve.

CATA

Ao termo, está prevista unha cata de viños na que as adegas das Neves presentarán os seus viños. A duración é de tres horas e a inscrición gratuíta. Os interesados poden confirmar a súa asistencia nos teléfonos 686 978 607 ou 630 628 040.

Por último, o 7 de xullo, no marco das Festa do Viño Tinto Rías Baixas, está prevista unha presentación das conclusións do proxecto de investigación que a Evega levou a cabo sobre os viños ecolóxicos.

De novo, a conferencia, baixo o título 'Estudo do comportamento agronómico de variedades autóctonas e a diversidade da poboación de fermentos en viñedo ecolóxico e convencional: influencia no viño', terminará cunha cata, neste caso, de viños ecolóxicos e biodinámicos.