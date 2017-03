“A xustiza española precisa de cadáveres, feridas sangrantes, seme en vaxinas...?”

Ahora la que va a luchar va a ser ella (Patricia), pero yo también voy a estar con ella!... necesito ayuda, necesito que esto se sepa en todo el mundo!"

Esta é a mensaxe que María, a filla máis vella de Patricia, lle enviou a StopDesafiuzamentos. María e as súas dúas irmáns denuncian que sufriron abusos e violacións durante 12 anos por parte do ex compañeiro sentimental da súa nai, Patricia. Pero, este veciño da Baña (A Coruña) Pedro Raño Espasandín, que levaba en prisión desde o 28 de novembro do 2014, saíu o xoves da prisión coruñesa de Teixeiro ao ser absolto polo Tribunal Supremo.

Así, o fallo do Alto Tribunal revoga a condena que lle impuxo a Audiencia Provincial da Coruña, que o condenou a 44 anos de prisión, como autor de tres delitos continuados contra a liberdade sexual por violar ao seu tres fillastras. Tamén fora acusado de violar á súa muller e á súa filla.

No xuízo que se celebrou os días 6, 7 e 8 de setembro de 2016 considerouse probado que este veciño da Baña de 47 anos estivera abusando durante máis dunha década das tres fillas da súa esposa. "Aínda que desde o principio foi acusado de maltratar e abusar tamén da súa muller e da única filla en común, por entón de tres anos, foi absolto no xuízo destes execrables delitos, ao non haber probas, pero o tribunal coruñés decidiu condenalo por violación e malos tratos ás súas 3 fillastras, a pesar da ausencia de indicios probatorios", segundo sostén o seu defensa.

Caso moi mediatico

A causa, que no seu momento creou alarma social e que convocou a manifestarse a varias asociacións como Stop Desafiuzamentos e outras en defensa das mulleres maltratadas na porta da Audiencia Provincial da Coruña durante a celebración do xuízo, "quedou pechada coa completa absolución de todos os cargos que se lle imputaban", segundo resalta a defensa deste home, tras a decisión do Tribunal Supremo.

En concreto, no auto de posta en liberdade con data de 16 de marzo, recollido por Europa Press, sinálase que "se estimou o recurso de casación decretando a libre absolución do procesado polo tres delitos continuados contra a liberdade sexual polos que viña condenado".

Por iso, a Audiencia Provincial da Coruña indica no auto de posta en liberdade, que "debe cesar a situación de prisión provisional acordada polo Xulgado de Instrución Número 1 de Negreira o 28 de novembro de 2014" e prorrogada por auto da Sección 10 de outubro de 2016.

"Procede deixar así mesmo sen efecto as penas de prohibición de aproximación e de comunicación acordada na sentenza", segundo concreta a Audiencia Provincial da Coruña.

Sen probas, segundo o avogado defensor

O avogado defensor Kostka Fernández, do despacho KNM Avogados, lembrou que defendeu desde o inicio "a ausencia de probas e que se estaba cometendo unha gran inxustiza, dando credibilidade a unhas simples declaracións, fronte a unha abafadora cantidade de probas que demostraban a inocencia de quen levaba en prisión dous anos".

"Non foi fácil loitar contra todo e contra todos, pero o convencemento de que se estaba vulnerando a presunción de inocencia e de que se estaba cometendo unha gran inxustiza, animou ao despacho a defender a quen considerabamos inocente", manifestou o letrado coruñés.

Deste xeito, o letrado subliñou que "sempre insistiu en que se estaba facendo un uso perverso da moi necesaria Lei de Violencia de Xénero e lamentou o dano que fai ás mulleres maltratadas cando se presenta unha denuncia falsa".

A sentenza condenatoria foi recorrida en casación ao Tribunal Supremo e o xoves día 16 emitiuse un auto no que ordenaba a súa inmediata saída de prisión. De feito, o Tribunal Supremo reuniuse pola mañá e á tarde Pedro Raño puido abandonar a prisión e acudir á Coruña a cear co seu avogado.

"Sempre crin na inocencia do meu patrocinado, só así tiven a forza de defender a quen estaba acusado de horribles delitos, algo que non foi fácil", dixo. "É moi duro loitar coa presión que existía, especialmente cando os crimes abren telexornais nacionais e centenares de persoas maniféstanse nas portas do Tribunal, pero se un está convencido de que o seu cliente é inocente, todo esforzo merece a pena", afirmou tras a posta en liberdade do seu defendido.