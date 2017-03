O alcalde de Castroverde (Lugo) expresa o seu apoio a Susana Díaz tras apoiar a Sánchez na etapa anterior

O alcalde de Castroverde (Lugo), José María Arias, expresou este venres o seu apoio a Susana Díaz como aspirante á Secretaría Xeral do PSOE despois de apoiar a Pedro Sánchez na etapa anterior.

Deste xeito Arias é o primeiro cargo público do PSOE da provincia de Lugo que se pronuncia por algún dos tres candidatos ás primarias.

Arias, que no seu día apoiou a Pedro Sánchez, argumentou que se vai cara ao "abismo" se se produce a vitoria do exsecretario xeral do PSOE.

"Os militantes, despois do 1 de outubro, teñen que pensar e razoar, e eu razoo que esa non é a saída. Iso condúcenos ao abismo", abundou en relación a un posible regreso de Sánchez á dirección.

Neste sentido, Arias sostén que "tanto Rajoy como Pablo Iglesias aplaudirán coas orellas unha hipotética vitoria de Pedro Sánchez". "Por iso creo, o sentido común dime apoiar a Susana porque é a alternativa de futuro na Secretaría e despois xa se verá quen ten que ser o candidato (á Presidencia do goberno)", comentou.

"Agora é a postura máis coherente, de aí o meu apoio sen fisuras, aínda que, gañe quen gañe, estarei aí", afirmou o alcalde de Castroverde, quen apuntou que hai máis alcaldes na provincia que pensan o mesmo e apoian á dirixente andaluza.