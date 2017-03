O último fin de semana do inverno será primaveral menos en Canarias onde terán choivas e treboadas abundantes

O último fin de semana do inverno estará marcado por un tempo estable, ceos pouco nubrados, temperaturas máis altas do normal, menos en Canarias onde haberá chuvascos e algunhas treboadas e mesmo nevadas en Tenerife e A Palma, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) que espera que o tempo se inestabilice a partir do martes en boa parte do país.

Terraza en Madrid | Fonte: Europa Press

Segundo explicou o portavoz do AEMET, Rubén del Campo, a Europa Press, o máis significativo do fin de semana será a inestabilidade en Canarias, onde se esperan chuvascos localmente fortes nas illas máis montañosas e mesmo algunha treboada, a consecuencia da Depresión Illada en Niveis Altos da atmosfera (DANA) que estaba estes últimos días no golfo de Cádiz e que se desprazou ao suroeste, achegándose a Canarias.

Deste xeito, indicou que se producirá algunha treboada mesmo nos cumes da Palma e Tenerife poderán ser chuvascos de neve, pero na Península e en Baleares prevese "pouca cousa", é dicir, algún intervalo nubrado en Canarias e no Cantábrico a primeiras horas do día o sábado pero despois quedarán ceos pouco nubrados ou despexados en toda a Península e Baleares, excepto quizá algún bando de néboa en Castilla-León Galicia e Asturias, aínda que se disiparán pola mañá.

Respecto das temperaturas, comentou que subirán en xeral menos no Alto Ebro, País Vasco, Navarra e La Rioja, pero sen variacións moi marcadas. En xeral, apuntou que se esperan valores de 20 a 22 graos centígrados en boa parte do interior peninsular e que as máximas estarán ao redor de 5 graos por encima da temperatura media.

Por exemplo, dixo que se esperan 24 graos centígrados (ºC) este sábado e domingo en Córdoba e 25ºC o luns, con mínimas de 6ºC; 23ºC en Valladolid o fin de semana e 24ºC o luns e 4ºC de mínima, polo que destacou a importante diferenza térmica, de 18 ou 19ºC, entre o día e a noite, algo que é "típico de marzo e do principio da primavera cando hai ceos despexados".

En Valencia, pola súa banda, se rexostrarán 21ºC de máxima e 6ºC de mínima; en San Sebastián terán 14ºC o sábado, 15ºC o domingo de máximas e 8ºC e 7ºC de mínimas respectivamente; en Albacete, 19ºC o sábado, 21ºC o domingo e mínimas de 1º e de 2ºC; Huesca, máximas de 22ºC o sábado, 23ºC o domingo e mínimas de 6ºC e 8ºC, mentres nas Palmas espéranse unhas máximas de 19ºC o sábado e 20ºC o domingo con mínimas de 15ºc ambos os días.

Tras este panorama, explicou que o luns comezará a primavera astronómica na Península ás 11.29 horas cun lixeiro descenso das temperaturas e con chuvascos e algunha treboada en Canarias. No resto do país podería aumentar a nebulosidade na metade sur, onde pode haber nubes medias e altas e quizá algún chuvasco illado e sen gran cantidade de precipitación.

No norte da Península soamente espéranse algúns intervalos nubrados e é "moi pouco probable que chova" e as temperaturas baixarán lixeiramente na metade oeste peninsular.

Del Campo dixo que a partir do martes formarase unha borrasca ao oeste da Península polo que se producirá un aumento da nebulosidade e onde máis marcada será a inestabilidade será no extremo norte e tamén espera precipitacións nos sistemas montañosos da península, especialmente nos sistemas Central e Ibérico.

Ante esa situación, as temperaturas descenderán de forma xeneralizada e tamén a cota de neve, que quedaría restrinxida ás montañas, onde volverá nevar.