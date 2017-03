A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, asegurou que a fusión de concellos "non é unha cuestión de capricho" e avogou por mancomunar servizos de cara a prestar unha mellor atención aos cidadáns.

Así o manifestou, en declaracións aos medios, tras participar na Coruña na inauguración dunhas xornadas nas que presentou a nova base cartográfica de Galicia, unha ferramenta que xeolocaliza toda a información necesaria para facilitar o desenvolvemento, entre outros, de plans urbanísticos.

Esta ferramenta, que localiza os máis de 33.000 núcleos de Galicia, "vai servir de base para desenvolver os novos plans xerais de ordenación municipal", sinalou a conselleira, quen confía en que este instrumento sirva para que os concellos "teñan menos medo" a elaborar os seus plans urbanísticos municipais.

A través deste novo instrumento poderase xeolocalizar "toda a información necesaria para desenvolver plans urbanísticos, sectoriais, agrarios ou en materia de emerxencias", explica Mato.

Con esta ferramenta trátase de ter "unha información homoxeneizada" e de fácil acceso. Desta forma, a través de Internet, ademais dos perfís máis técnicos, toda a cidadanía galega poderá consultar a información que necesite sobre o territorio.

ADAPTARSE AO TERRITORIO

Precisamente, ao fío desta nova ferramenta, e preguntada sobre a súa utilidade de face a valorar as posibles fusións de concellos, Mato indicou que a fusión de concellos "non é unha cuestión de capricho", senón que avogou por mancomunar servizos co obxectivo de ofrecer unha mellor atención aos cidadáns.

Mato é partidaria de adaptar os servizos ás dimensións xeográficas do territorio, por iso aposta por realizar este tipo de fusións "se os servizos que se teñen que prestar aos cidadáns préstanse mellor cando un concello ten unha dimensión apropiada".

"Galicia é o suficientemente madura para poder falar, non se trata de chegar vía imposición", dixo a conselleira, que opina que xa hai exemplos mancomunados, como consorcios que xestionan os servizos de auga ou recollida de lixos, que "están a funcionar ben".

Estes casos, asegura, poderían converterse en "un prototipo que anime aos concellos" a realizar este tipo de fusións.