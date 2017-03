A Garda Civil continúa buscando ao sospeitoso de agredir a un mariscador con arma branca na Illa de Arousa (Pontevedra). "Esperemos que sexa detido o máis rápido posible e que pase a disposición xudicial", confiou o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, a este respecto.

O sospeitoso, explicou aos medios Villanueva, trátase dunha persoa vinculada ao ferido. "Teñen relación entre eles", apostilou.

O mariscador resultou ferido por arma branca durante unha discusión cun compañeiro ocorrida no mediodía deste xoves no peirao da Illa de Arousa, en Pontevedra. Debido ás súas feridas, a vítima tivo que ser trasladada ao Hospital do Salnés.

Preguntado polo detido na localidade coruñesa de Muxía en relación coa morte dun home que apareceu degolado a mediados de decembro na súa vivenda en Fisterra (A Coruña), o delegado do Goberno precisou que "non hai ningunha novidade", salvo que pasa este venres a disposición xudicial.

"Achegará a Garda Civil os datos relativos a esa detención e investigación e, a partir de aí, será o xulgado o que decida", resolveu.