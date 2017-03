O avogado que defendeu ao veciño da Baña (A Coruña) absolto de violación polo Tribunal Supremo, Kostka Fernández, explicou que presentará en nome do seu patrocinado unha querela por denuncia falsa contra a exmuller e fillas.

En declaracións a Europa Press, o letrado destacou que o seu cliente quere que "haxa xustiza". "O único que quere é recuperar a tranquilidade", subliñou, despois de ser tachado de "violador de nenas".

Neste sentido, comentou que neste caso pode reclamar, por unha banda, a responsabilidade patrimonial do Estado pola privación de liberdade e, por outro, a responsabilidade penal "de quen o denunciou por denuncia falsa".

Kostka Fernández considera que a "única forma de facer xustiza e axudar á lei de violencia de xénero" é denunciar "a quen fai dano" á norma. Así, sinalou á muller e as súas fillas por "denuncia falsa".

Deste xeito, o avogado confirmou que "ten que haber un escarmento", polo que, unha vez reciba a sentenza, ten previsto presentar unha querela por denuncia falsa contra "a muller e as súas tres fillas".

Ademais, denunciará ao Estado para reclamar a indemnización correspondente --estipulada en 60 euros por día de privación de liberdade-- por responsabilidade patrimonial. Respecto diso, resaltou a celeridade coa que se produciu a posta en liberdade do seu cliente, xa que o auto do Supremo emitiuse ao mediodía do xoves e ás 19,00 horas xa estaba en liberdade.

ANTECEDENTES

O letrado lembrou que a exesposa do seu cliente xa denunciara ao seu primeiro marido por feitos similares e, finalmente, demostrouse que "todo fora unha mentira e unha denuncia falsa, como agora".

Ademais, nas portas do xulgado cando se celebrou o xuízo, segundo lembrou o avogado, xa cualificara á nai e ás súas fillas de "profesionais da denuncia falsa".

O seu cliente, que levaba en prisión desde o 28 de novembro do 2014 ao ser condenado por violar e maltratar durante 12 anos ás súas tres fillastras, saíu o xoves pola tarde da prisión coruñesa de Teixeiro ao ser absolto polo Tribunal Supremo.

XUÍZO

A Audiencia Provincial da Coruña condenara previamente ao home a 44 anos de prisión como autor de tres delitos continuados contra a liberdade sexual.

No xuízo, que se celebrou os días 6, 7 e 8 de setembro de 2016, foi considerado probado que este veciño da Baña de 47 anos abusara durante máis dunha década de tres fillas da súa esposa. Aínda que desde o principio foi acusado de maltratar e abusar tamén da súa muller e da única filla en común, por entón de tres anos, foi absolto no xuízo dos seus delitos.