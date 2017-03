O alcalde da Coruña non ve polémica en que o presidente da Deputación lle vaia presentar nun acto

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, rexeitou a existencia de polémica polo feito de que o presidente da Deputación, o socialista Valentín González Formoso, lle vaia a presentar con motivo da súa intervención no almorzo de Nueva Economía Fórum a próxima semana.

Ferreiro replicou así ao ser preguntado polas manifestacións recollidas, no seu perfil de Facebook pola concelleira socialista Mar Barcón. Nelas, cualifica de "incomprensible" a decisión do presidente do organismo provincial. As súas palabras foron apoiadas este venres polo seu compañeiro no grupo municipal e portavoz do mesmo, José Manuel García.

"En cuestións de familia non me meto", sentenciou Ferreiro, quen atribuíu á "boa relación" que mantén con Formoso o que lle propuxese que lle presentase no marco deste foro.

Así, defendeu que, aínda que ambos militen en formacións diferentes, é "importante que nos vísemos como aliados en moitas cousas". Como exemplo, citou a relación dos representantes da Marea Atlántica co grupo de goberno na Deputación.

APOIO A BARCÓN

Preguntado tamén por esta cuestión, tras a reunión mantida co alcalde, o portavoz do grupo municipal socialista, José Manuel García, dixo que lle parecen "ben" as declaracións de Barcón.

Respecto diso, sinalou que hai cuestións "que se teñen que reflexionar un pouco máis en clave política". "As relacións institucionais está moi ben que se manteñan", apostilou pero considerando que debe ser "en ámbitos concretos".

García considerou "a reflexión" da súa compañeira de partido "razoable e sensata". No entanto, considerou que o presidente da Deputación actuou "en clave institucional". Tamén defendeu "a autonomía" deste na toma de decisións.