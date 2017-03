BRUXELAS, 17 (EUROPA PRES)

"A pesar do rexeitamento ao decreto proposto polo Goberno, é esencial que España reforme o sistema de traballo portuario, que non está en liña coa lei europea. Tamén é unha cuestión de competitividade para os portos españois", afirmou nunha rolda de prensa este venres a portavoz de Transportes do Executivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

"Convidamos a España a cumprir coa sentenza de decembro de 2014 do Tribunal de Xustiza e coas súas obrigacións como membro da Unión Europea", remarcou a portavoz, para despois engadir que Bruselas "está como sempre preparada para asistir ás autoridades españolas".

Itkonen tamén sinalou que a Comisión Europea non dispón dunha data límite "específica", pero lembrou que se trata dun procedemento de infracción "en marcha" e que o recurso do Executivo comunitario propón multas concretas ata que España aprobe a reforma.