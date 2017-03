Feijóo intervirá no XV Congreso Autonómico do PP andaluz ao que acoden tamén Báñez e Méndez de Vigo

O XV Congreso Autonómico do PP-A constitúese na tarde deste venres, tras o que se presentará o informe do presidente do Comité Organizador. Posteriormente, intervirá a presidenta do congreso e ministra de Empleo, Fátima Báñez; mentres que a secretaria xeral do PP-A, Loles López, presentará o informe de xestión da executiva saínte.

Comité organizador do congreso do PP-A Málaga 2017 | Fonte: Europa Press

Así mesmo, posteriormente, intervirán o ministro de Educación, Cultura e Deporte e portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, e o presidente do PP de Galicia e da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

O presidente do Comité Organizador do Congreso Rexional do PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, asegurou que con este conclave, que leva a lema 'Cremos en Andalucía', "queremos dicir alto e claro que o interese do partido non está en Madrid, senón que está aquí, cos problemas dos andaluces e tamén coas súas ilusións e os seus proxectos". Ademais, dixo que os 'populares' teñen claro que "Andalucía non é o mesmo que a Xunta".

"Despois de 40 anos nos que o PSOE se dedicou a difuminar a fronteira entre o partido e a Xunta, nós temos que dicir alto e claro que esta é unha terra que vale moito máis, que ten potencialidade e só lle fai falta un Goberno que a lidere e a leve onde realmente merece", sinalou, apuntando que ese é o obxectivo do congreso.

O PP-A afronta desde este venres e ata o domingo o seu XV Congreso Rexional, que se celebra no Palacio de Congresos de Málaga, no que Juanma Moreno revalidará a Presidencia do partido e no que estará arroupado polo presidente do Goberno e do PP, Mariano Rajoy; a vicepresidenta do Executivo, Soraya Sáenz de Santamaría; e catro ministros.

Xunto ao resto de membros do comité organizador, Fernández-Pacheco reiterou que será "un congreso histórico" que se celebra con "un obxectivo claro e é o de ampliar a nosa base social para que cada vez sexan máis os andaluces que se somen ao proxecto de cambio que lidera Juanma Moreno".

RELATORIOS

Así, debateranse catro relatorios "que non son casuais", dixo, senón que "van moi de acordo coa lema do congreso e vanse a converter no núcleo do futuro programa do primeiro goberno do PP á fronte da Xunta". Sinalou que será un encontro "aberto á sociedade, no que todo o mundo vai poder dar a súa opinión", porque, apuntou, "estamos nun partido no que todas as opinións valen".

"Espero que sexa todo un éxito e lembrémolo como o último congreso rexional antes de que na Xunta de Andalucía sente Juanma Moreno e lidérea quen realmente o merece", concluíu.