O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ata agora líder de Anova xunto co histórico Xosé Manuel Beiras, ve "conciliables" unidade e debate político e "confía" no traballo quen dean a substitución á fronte da formación porque el quedará "de reservista". "Por se nalgún momento é necesario volver ao combate", apostilou, sorrindo.

Martiño Noriega, alcalde de Santiago | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o rexedor compostelán destacou que Anova xogou "un papel importantísimo" na construción "do espazo de unidade popular" (primeiro en AGE e despois en En Marea).

Así, asegurou que espera que o encontro deste sábado sirva para "ratificarse" na liña que "mantén" a formación relativa a "pór o capital" de Anova, "unha forza soberanista de esquerdas", ao servizo dun espazo "mestizo" no que se poida "construír unha alternativa ao PP sen que as partes teñan que renunciar á súa orixe".

Noriega, un dos nomes que arroupan ao parlamentario Antón Sánchez na candidatura coa que concorrerá ao plenario, sinalou que "espera" que a súa formación siga "neste camiño".

"RESERVISTA"

En canto á substitución de liderados, defendeu que "é o momento" de que compañeiros en Anova collan "a substitución doutras persoas" que, como el, estiveron en primeira liña nos últimos anos.

"No meu caso persoal hai unha cuestión evidente de incompatibilidade, exerzo unha responsabilidade institucional importante en nome dunha candidatura de unidade popular e non en nome de parte, e síntome absolutamente cómodo co rol de referente no espazo político de Compostela Aberta", subliñou.

Devandito isto, rexeitou facer chamamentos políticos á espera de que se peche o prazo de presentación das listas. Como argumento, sinalou que "a unidade está ben" pero o debate político "tampouco está mal". Ao seu xuízo, son cuestións "conciliables".

"Anova ten unha posición consolidada neste momento e eu confío plenamente nos compañeiros para que continúen o camiño", defendeu, para concluír, sorrindo, que el quedará "de reservista, por se nalgún momento é necesario volver ao combate".