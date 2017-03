O PSOE pide a Ferreiro acordar cambios no orzamento na súa primeira reunión tras a cuestión de confianza

O portavoz do Grupo Municipal Socialista no Concello da Coruña, José Manuel García, instou ao rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, a acordar cambios no orzamento deste ano, na súa primeira reunión tras non obter o alcalde os apoios necesarios na cuestión de confianza vinculada ás contas.

Reunión do PSOE da Coruña co alcalde. | Fonte: Europa Press

Ao termo desta reunión --que forma parte da rolda de contactos iniciados polo rexedor coa oposición para abordar cuestións como a mobilidade, a área metropolitana e o futuro da fachada marítima--, Ferreiro asegurou que non lle parece "o momento" de expor este tema. Con todo, dixo que dependerá das propostas que haxa por parte dos socialistas.

Respecto este encontro, tras as diverxencias entre o equipo de goberno e os socialistas, o alcalde cualificouno de "afable" e reiterou que o obxectivo é lograr "pactos de cidade" nos temas abordados.

REUNIÓNS CON TODOS OS GRUPOS

En concreto, sobre o pacto pola mobilidade, dixo que o seu obxectivo é poder asinalo "canto antes" para, logo, desenvolver "medidas concretas". En canto á definición da área metropolitana, indicou que o equipo de xuristas contratado polo Concello terá que presentar as súas propostas antes do verán.

Mentres, preguntado pola posibilidade de manter reunións a catro bandas -o equipo de goberno e os grupos da oposición- remitiuse ao debate destes asuntos na comisión de portavoces. "Un fala dunha maneira máis distendida que cunha mesa a catro", expuxo tamén para defender os encontros con cada un dos grupos.

COINCIDENCIA "NO SUBSTANCIAL"

En canto ao contido do encontro, o portavoz socialista manifestou que, en materia de mobilidade, área metropolitana e fachada marítima, coinciden "no substancial" co goberno local. Ademais, defendeu que "o consenso" é "o camiño idóneo para construír estratexias".

En alusión ao orzamento deste ano, pendente da súa aprobación definitiva, mostrouse confiado en poder acordar un acordo coa Marea Atlántica. No entanto, avanzou que, se non é posible, o PSOE buscará outros apoios nos demais grupos.

Respecto diso, trasladoulle ao alcalde a proposta de incrementar as partidas destinadas ao emprego e modificar o orzamento para aumentar as bolsas. Os socialistas defenden tamén a creación do Consello Económico e Social.