Críticos da contorna de Davide Rodríguez renuncian a ir na lista de Antón Sánchez en Anova e a presentar alternativa

Militantes de Anova da contorna de Davide Rodríguez, el incluído, renunciaron a integrarse na lista que capitanea o viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, para os órganos de dirección que se renovan este sábado no III Asemblea Nacional. Ademais, tampouco presentarán candidatura alternativa.

Davide Rodríguez na Radio Galega. | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o tamén deputado por Ourense Davide Rodríguez, que asina unha das emendas ao texto político coa dirección saínte da organización nacionalista, confirmou que "non presentarán lista" para a Coordinadora, pero tamén declinaron participar na promovida por Sánchez, xa que entenden que "non é unha lista de consenso".

De facto, isto suporá que o máximo órgano de dirección entre asembleas, a Coordinadora Nacional de Anova, terá unha práctica unanimidade para aplicar os documentos que saian da asemblea. O portavoz nacional será, con toda probabilidade e a falta das votacións da militancia este sábado, Antón Sánchez, quen sucederá no cargo ao veterano Xosé Manuel Beiras e a Martiño Noriega, que se declara "reservista" na organización.

"A pluralidade é unha riqueza e queremos que teñan voz todas as asembleas de base", manifestou Davide Rodríguez, quen entende que non se cumpren estes requisitos no deseño da candidatura que impulsou Antón Sánchez. "Por respecto á militancia de base, non participamos, non cumpre eses mínimos e ofrecemos que dirixan a organización sen contrapeso", manifestou.

Isto significa que a Coordinadora non terá 'oposición' interna para executar os textos políticos, unha situación pouco habitual na esquerda nacionalista.

Devandito isto, Rodríguez incidiu en que a asemblea deste sábado é "moi importante" e espera que Anova "saia reforzada", porque Galicia "necesita" unha organización política que represente a esquerda nacional. "Antón é máis que válido e o meu apoio vaino a ter", sentenciou, en declaracións a Europa Pres, Davide Rodríguez.