O sospeitoso buscado por agredir a un mariscador con arma branca na Illa de Arousa entrégase á Garda Civil

O sospeitoso buscado desde o xoves por agredir a un mariscador con arma branca na localidade pontevedresa da Illa de Arousa entregouse este venres á Garda Civil.

Segundo informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, tras o dispositivo de procura activado na tarde do xoves, sobre as 12,00 horas deste venres o individuo buscado presentouse no cuartel de Vilagarcía de Arousa.

O detido, de iniciais E.D.D., pasará a disposición xudicial nas próximas horas na sede xudicial de Vilagarcía de Arousa, segundo indicaron as mesmas fontes.

O mariscador resultou ferido por arma branca durante unha discusión cun compañeiro ocorrida no mediodía do xoves no peirao da Illa de Arousa. Debido ás súas feridas, a vítima tivo que ser trasladada ao Hospital do Salnés.