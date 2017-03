Galicia, a comunidade con máis empresas adheridas ao protocolo para detectar a violencia de xénero no traballo

Este venres foi presentado na Cidade da Cultura o Protocolo para a detección e tratamento na empresa de situacións de violencia de xénero producidas dentro e fóra dos lugares de traballo. En concreto, Galicia é a comunidade autónoma con máis compañías adheridas a este protocolo.

Presentación do protocolo para detectar a violencia de xénero no traballo | Fonte: Europa Press

E é que unhas 200 empresas da Comunidade galega incorporáronse a este protocolo, cifra que supón a metade do total estatal, pois no conxunto do Estado adheríronse a esta iniciativa 400 compañías.

"Felicítome de que en Galicia hai un número importante, o número máis importante de toda España, de empresas adheridas a este protocolo. Iso quere dicir que hai moitos empresarios e moitos traballadores concienciados con este problema e dispostos a botar unha man para porlle solución", precisou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, en declaracións aos medios antes de participar no acto de entrega de acreditacións deste protocolo ás empresas.

A continuación, explicou que as persoas desenvolven "moita parte" da súa vida nas empresas e, en consecuencia, neste ámbito tamén se poden producir situacións de violencia de xénero. "Ou mesmo, aínda que non se produzan alí, alí é fácil detectalo pola relación diaria que se pode manter coas vítimas cando van traballar", apostilou.

MEDIDA QUE "SE PODE ESTENDER"

"É necesario pór todos os medios para facilitar que se detecten esas situacións e facilitar que as mulleres que as sofren poidan romper canto antes", remarcou Rueda, quen recoñece que, aínda que se adheriron 200 empresas en Galicia, "aínda quedan moitas máis": "É unha medida que se pode estender e (que) sería moi beneficiosa".

Pola súa banda, a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, referiuse a este protocolo como "unha suma para que un día non sexa unha utopía que a violencia de xénero finalice". Así mesmo, do mesmo xeito que defendeu Rueda, ve "importante" que esta secuela social "se ataque desde todos os ámbitos".

Así mesmo, destacou o carácter "pioneiro" da Comunidade galega, xa que "naceu aquí por parte de delegar territorial da Sociedade de Auditores Sociolaborais". "Presentóunolo á Xunta e a Xunta colaborou encantada", apostilou.

Este protocolo busca formar aos traballadores das compañías adheridas en materia de prevención da violencia de xénero; ensinarlles a detectar esta secuela no ámbito laboral, tanto se se produce na propia empresa ou fóra dela; e indicarlles como actuar ante un caso de violencia machista.

PAUTAS BÁSICAS

Deste xeito, o protocolo establece unhas "pautas básicas" sobre como detectar e actuar ante un caso de violencia de xénero. "É moi sinxelo que o compañeiro recoñeza sinais de violencia de xénero nunha compañeira", asegurou aos medios.

Unha vez detectásese un caso de violencia machista, explicou López Abella, dar todas as facilidades á muller para presentar denuncia, para que acuda ao centro de información á muller (CIM) máis próximo, ou para que reciba asesoramento psicolóxico.