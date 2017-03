O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, afirmou este venres que está "pechada" a denominada 'Operación Puber' desenvolvida pola Policía Nacional sobre trapicheo de drogas no centro da cidade coa participación de menores e pola que foron detidas tres persoas.

Carballo concretou que esta foi unha "operación que se iniciou hai dous anos por mor dunhas queixas da dirección do Círculo (das Artes), que puxo en coñecemento de que na contorna (praza maior) podía haber algún trapicheo e mesmo consumo de drogas por menores".

A raíz do operativo foron detidas tres persoas e instruíronse unha vintena de actas por consumo de sustancias estupefacientes na vía pública, nove deles menores de idade, segundo informou o xoves a Policía Nacional.

Carballo precisou que se "fixo un seguimento disto, tomouse declaración a moitos menores que conduciu á detención deste tres persoas e con iso se da por concluída a operación a día de hoxe".

"Foi un traballo continuo no que colaborou a Policía Local na vixilancia da contorna, e tamén foi fundamental a colaboración cidadá e a achega que nos fixeron desde o Circulo (das Artes) para poder erradicar ese grupo de menores e non menores nese lugar, onde se produce unha gran actividade xuvenil e non era un exemplo", celebrou.